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مونديال قطر.. "طواحين" هولندا تهزم أمريكا 3-1 وتحجز أول مقعد في ربع النهائي
حسم المنتخب الهولندي بطواحينه "معركة الولايات المتحدة" بالفوز عليها 3-1، وتسجيل اسمه أول العابرين إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم اليوم السبت.
مونديال قطر.. "طواحين" هولندا تهزم أمريكا 3-1 وتحجز أول مقعد في ربع النهائي
أمريكا تودع المونديال وهولندا أول المتأهلين لدور الثمانية / صورة: AP
3 ديسمبر 2022

قطعت هولندا أول تذاكر العبور إلى ربع النهائي من مونديال قطر بعدما هزمت نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت في دور الـ16 على استاد "خليفة الدولي".

وعرفت المباراة في بدايتها إثارة كبيرة مع تهديد أول غاية في الخطورة للمنتخب الأمريكي عند الدقيقة الثانية حين انفرد لاعب الوسط كريستيان بوليسيتش بالمرمى الهولندي وسدد كرة تألق الحارس أندريس نوبرت في التصدي لها.

رد هولندا جاء سريعاً بهجمة منظمة تناقل خلالها اللاعبون الكرة بتمريرات قصيرة خلخلت الدفاع الأمريكي قبل أن يُرسل دينزل دومفريس عرضية استقبلها ممفيس ديباي بباطن قدمه ليضعها في الشباك هدفاً أول عند الدقيقة 10.

الأداء الواقعي "للطواحين" الهولندية لم يُعطِ للمنتخب الأمريكي الحرية في صناعة الفرص وحرمه بناء الهجمة عبر التضييق على ويستن ماكيني وتايلر أدامز مفاتيح اللعب في الوسط، وسيرجينيو ديست وأنتوني ديست على الأطراف.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجلت هولندا الهدف الثاني بطريقة طبق الأصل عن الأول لكن بأقدام داني بليند الذي تابع كرة دومفريس داخل المرمى الأمريكي في الدقيقة الأولى من الوقت البديل عن زمن الشوط الأول الضائع.

في الشوط الثاني تغير حال المنتخب الأمريكي إلى الأفضل بعد عدة تبديلات أجراها المدرب غريغ بيرهاليتر، من بينها دخول حاجي رايت مهاجم أنطاليا سبور التركي الذي استطاع تقليص الفارق بهدف ساحر سجله بكعب قدمه في الدقيقة 76.

فرحة "أبناء العم سام" لم تستمر لأكثر من 5 دقائق، حيث نجح المتألق دومفريس في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بهدف ثالث جاء بالأسلوب الهولندي المعتاد بالاعتماد على تحرك الأطراف وتمرير الكرات العرضية إلى اللاعبين داخل مناطق الخصم.

ورغم التخلف بفارق هدفين ظل المنتخب الأمريكي يبحث عن التعويض بمحاولات وجدت دفاعاً متيقظاً عبر بهولندا إلى الدور القادم الذي سيواجه "الطواحين" فيه الفائز من مواجهة الأرجنتين وأستراليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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