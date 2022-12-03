أعلنت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية السبت نجاحها في أول اختبار إقلاع لطائراتها المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما".

وتعتبر "بيرقدار قزل إلما/Bayraktar Kızılelma" أول مقاتلة بلا طيار تركية الصنع.

ونشر رئيس مجلس إدارة "بايكار" سلجوق بيرقدار، في تغريدة، مقطع إقلاع المقاتلة المسيرة قزل إلما.

وأضاف بيرقدار أن قزل إلما نجحت في اختبار الإقلاع.

بدوره، أوضح المدير العام للشركة خلوق بيرقدار، أن المقاتلة المسيرة اجتازت مرحلة مهمة جديدة.

وشدد على أن المقاتلة بلا طيار "بيرقدار قزل إلما" ستكون نقطة تحول في تاريخ الطيران التركي.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أزاح سلجوق بيرقدار الستار عن المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قزل إلما"، ونشر حينها صوراً لهيكلها بلا أجنحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار إن الشركة تهدف إلى تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوجرام من الصواريخ والذخائر.