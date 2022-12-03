أعربت وزارة الخارجية التركية السبت عن قلقها العميق من تصاعد أعمال العنف، وسقوط ضحايا مدنيين بالضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.

وأضاف البيان "نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد أعمال العنف مؤخراً في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وسقوط ضحايا مدنيين، وندين بشدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء".

وترحم بيان الخارجية التركية على الضحايا الفلسطينيين، مقدماً تعازيه لفلسطين حكومة وشعباً.

والسبت، أصيب 20 فلسطينياً بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول السبت إن مواجهات اندلعت عند مدخل قرية أوصرين جنوبي نابلس احتجاجاً على مقتل فلسطيني أمس الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

ومساء الجمعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل الشاب عمار مفلح (22 عاماً)، برصاص القوات الإسرائيلية في حوارة.