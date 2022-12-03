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قطر تُحيي أسطورة كرم القدم بيليه وتضيء أبراجها وسماءها دعماً له
أضاءت قطر الأبراج والملاعب والسماء، مقدّمة التحية للنجم بيليه، متمنية "الشفاء العاجل" لأسطورة كرة القدم البرازيلية الموجود في المستشفى.
قطر تُحيي أسطورة كرم القدم بيليه وتضيء أبراجها وسماءها دعماً له
مونديال 2022: قطر تضيء أبراجها وسماءها دعماً لبيليه / صورة: AP
3 ديسمبر 2022

قدّمت قطر مضيفة نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحية للنجم بيليه السبت، مضيئة الأبراج والملاعب والسماء، متمنية "الشفاء العاجل" لأسطورة كرة القدم البرازيلية الموجود في المستشفى.

ونُقل بيليه (82 عاماً) إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 كانون الاول/ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10.

وعلى كورنيش العاصمة القطرية، رسمت عشرات الطائرات بلا طيار "درون" التي تضيء السماء كل ليلة، قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.

وأشارت تقارير برازيلية السبت إلى أن حالة بيليه ساءت في الساعات الأخيرة ووجود خطر جدي على حياته.

وأعرب عديد من اللاعبين في قطر عن قلقهم على صحة اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات.

وكتب مهاجم فرنسا كيليان مبابي على تويتر "صلّوا للملك".

أما قائد إنجلترا هاري كاين فقال خلال مؤتمر صحافي "نرسل أطيب تمنياتنا له ولعائلته أيضاً. إنه مصدر إلهام في رياضتنا وهو لاعب رائع وشخص مذهل. نتمنى له الشفاء".

وأفاد بيان للمستشفى الجمعة بأن بيليه مصاب "بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية".

وكان بيليه توجه الجمعة بالشكر للداعمين في رسالة على إنستغرام "أيها الاصدقاء، أنا في المستشفى أجري زيارتي الشهرية. من الرائع دائماً أن أتلقى الرسائل الايجابية. شكراً لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر ايجابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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