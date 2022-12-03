أحرز ليونيل ميسي أول هدف له بالأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم في المباراة الألف في مسيرته اليوم السبت ليقود الأرجنتين البطلة مرتين لإجهاض انتفاضة متأخرة من أستراليا والفوز 2-1 لتتأهل لدور الثمانية.

ووضع ميسي المنتخب الأرجنتيني في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة أ{ضية من داخل منطقة الجزاء ليحرز الهدف 94 في مسيرته الدولية ويتجاوز حصيلة مواطنه دييغو مارادونا التي تبلغ ثمانية أهداف في كأس العالم.

وأضاف خوليان ألفاريز هدفاً ثانياً في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من الحارس مات رايان ليضع المباراة بعيداً عن متناول المنتخب الأسترالي ويضرب موعداً في دور الثمانية مع هولندا التي هزمت الولايات المتحدة 3-1 اليوم السبت.

واحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة التي بدأت بأداء متواضع، وتعاون أليخاندرو جوميز وإنزو فرنانديز وألفاريز بصورة جيدة لكنهم لم ينجحوا في اختراق الدفاع الأسترالي الصلب.

وأتيحت لجوميز فرصة مبكرة عندما انطلق وحيداً من اليسار إلى قلب الملعب لكنه سدد بعيداً عن المرمى، فيما واجه ميسي صعوبات في ترك بصمته في الدقائق الأولى.

وجاءت أخطر فرص أستراليا من ركلة ركنية قبل مرور نصف ساعة من بداية المباراة عندما ارتقى هاري سوتار، الذي يبلغ طوله أكثر من مترين، ليسدد برأسه الكرة بعد ركلة ركنية لكن محاولته افتقرت إلى القوة.

ومستمداً الإلهام من جماهيره المتحمسة التي غنت ورقصت في تناغم في كل أرجاء استاد أحمد بن علي، ضغط المنتخب الأرجنتيني ونجح أخيراً في هز الشباك عن طريق ميسي.

وحصل ميسي على ركلة حرة أبعدها دفاع أستراليا قبل أن تصل الكرة إلى أليكسيس ماك أليستر الذي مرر إلى نيكولاس أوتامندي ليعيدها إلى ميسي الذي سدد كرة أ{ضية بعيداً عن متناول الحارس رايان.

وعادت الأرجنتين وميسي بعد الاستراحة بحثاً عن مزيد من الأهداف ونجحت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما ارتبك رايان تحت ضغط رودريجو دي باول بعد أن أعاد إليه الدفاع الكرة، ليقتنصها ألفاريز ويضعها في الشباك.

لكن المنتخب الأسترالي رفض الاستسلام وانطلق للهجوم وقلص الفارق في الدقيقة 77 عندما اصطدمت تسديدة البديل كريج جودوين القوية بجسد فرنانديز لتبدل اتجاهها تماماً وتدخل المرمى.

ومع عدم وجود ما يخسره، ضغط المنتخب الأسترالي بشدة وكاد أن يسجل مجدداً بعد دقائق قليلة، عندما انطلق عزيز بهيتش بجرأة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى له المدافع ليساندرو مارتينيز في اللحظة الأخيرة.

وبدا المنتخب الأرجنتيني خطيراً في الدقائق الأخيرة مع بحثه عن الهدف الثالث، وأضاع لاوتارو مارتينيز فرصتين.

وأهدر ميسي فرصتين خطيرتين في اللحظات الأخيرة وكادت أستراليا أن تقتنص هدف التعادل عندما أضاع جارانج كول فرصة أمام المرمى قبل ثوانٍ من نهاية المباراة.