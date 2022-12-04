دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت للتحقيق بحادثة قتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح برصاص القوات الإسرائيلية وإجراء مساءلة كاملة في الحادثة.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف أنه "خلال الأيام العشرة الماضية وحدها قتل 10 فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلي".

وتابع بأن "الحادثة المأساوية الجمعة لقتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح على يد أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية كانت آخر مثال على ذلك".

وأكد البيان أنه "يجب التحقيق بهذه الوقائع غير المقبولة كما يجب أن تتوافر مساءلة كاملة. بموجب القانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة مبرر فقط في المواقف التي يوجد بها تهديد خطير ووشيك للحياة".

ومساء الجمعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مفلح (22 عاماً) برصاص جندي إسرائيلي في حوارة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت عند مدخل قرية أوصرين جنوبي نابلس احتجاجاً على استشهاد الشاب عمار مفلح.