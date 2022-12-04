أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الموجود بالمستشفى في ساو باولو منذ الثلاثاء الماضي أنه يشعر "بالقوة والكثير من الأمل" بينما يواصل العلاج من سرطان القولون.

وقال الأسطورة البالغ من العمر 82 عاماً في رسالة على إنستغرام: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد".

وأضاف: "أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لديّ كثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصل إليَّ منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئاً بالطاقة، ومشاهدة البرازيل بكأس العالم أيضاً! شكراً جزيلاً على كل شيء".

ونُقل بيليه إلى مستشفى في ساو باولو بوقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم بالقولون بسبتمبر/أيلول من العام الماضي.

أضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه وهو يرتدي قميصه الشهير رقم 10.

وعلى كورنيش العاصمة القطرية رسمت عشرات الطائرات بدون طيار "درون" التي تضيء السماء كل ليلة، قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.

وأشارت تقارير برازيلية السبت إلى أن حالة بيليه ساءت في الساعات الأخيرة ويوجد خطر جدي على حياته.

أعرب عدد من اللاعبين في قطر عن قلقهم على صحة اللاعب الوحيد المتوَّج بكأس العالم ثلاث مرات.

كتب مهاجم فرنسا كيليان مبابي على تويتر: "صلّوا للملك".

أما قائد إنجلترا هاري كاين فقال خلال مؤتمر صحفي: "نرسل أطيب تمنياتنا إليه وإلى عائلته أيضاً. إنه مصدر إلهام في رياضتنا وهو لاعب رائع وشخص مذهل. نتمنى له الشفاء".

وأفاد بيان للمستشفى الجمعة بأن بيليه مصاب "بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية".

وكان بيليه توجه الجمعة بالشكر إلى الداعمين في رسالة على إنستغرام: "أيها الأصدقاء، أنا في المستشفى أجري زيارتي الشهرية. من الرائع دائماً أن أتلقى الرسائل الإيجابية. شكراً لقطر على هذ ه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر إيجابية".