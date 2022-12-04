سياسة
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شاهد | ثوران بركان سيميرو بإندونيسيا والسلطات تحذر السكان من الاقتراب
رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التأهب إلى أعلى مستوى بجزيرة جاوة بسبب مخاوف من احتمال ثوران بركان سيميرو مرة أخرى، فيما تراقب اليابان احتمال حدوث موجات تسونامي بعد ثوران البركان.
شاهد | ثوران بركان سيميرو بإندونيسيا والسلطات تحذر السكان من الاقتراب
ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا والسلطات ترفع التحذير إلى أعلى مستوى / صورة: AFP
4 ديسمبر 2022

رفعت إندونيسيا إلى أعلى مستوى تحذيراً صدر بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة اليوم الأحد، حسبما أفاد تلفزيون كومباس.

وصرح مسؤول في المنطقة لتلفزيون كومباس بأن إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان في إقليم جاوة الشرقية بدأ.

وثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من أي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

وقالت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية في بيان إن البركان بدأ في الثوران في الساعة 2:46 صباحاً (19:46 بتوقيت جرينتش يوم السبت). وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً رمادية في مناطق قريبة.

وفي وقت لاحق رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى.

اليابان تخشى تسونامي

من جهتها قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الوكالة قولها إن البركان الذي ثار في نحو الساعة 11:18 صباحاً بتوقيت اليابان (02:18 بتوقيت جرينتش) قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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