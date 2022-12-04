أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الأحد إعدام أربعة رجال أدينوا بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات تهريب البشر والإخلال بالأمن العام مقابل أجر.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن "هذا الصباح نُفّذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني".

وفي 22 مايو/أيار أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه وقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية" من دون تحديد الموقع الذي وُقفوا فيه.

وسبق أن أعلن موقع "ميزان أونلاين" الأربعاء أنه "وفقاً للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا حُكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم (...) مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

وحسب بيان الحرس الثوري في مايو فإن "هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

وفي نهاية يوليو/تموز وقفت إيران "عملاء" مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف "مركز دفاع حساس".

واتهمت إيران أيضاً إسرائيل بتخريب بعض مواقعها النووية وباغتيال عدد من الشخصيات المهمة في البلاد، لا سيما علماء.