سياسة
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وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي أحد أبرز محاوري الفنانين والساسة
أُعلِن في مصر عن وفاة الإعلامي الشهير مفيد فوزي الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاماً، ويعد فوزي أحد أبرز محاوري الفنانين والأدباء والساسة.
وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي أحد أبرز محاوري الفنانين والساسة
وكالة الأنباء المصرية قالت إن فوزي دخل العناية المركزة لعدة أيام حتى وافته المنية صباح اليوم / صورة: أرشيف
4 ديسمبر 2022

توفي الإعلامي المصري مفيد فوزي الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاماً، لتطوي مصر صفحة أحد أبرز محاوري الفنانين والأدباء والساسة.

وقالت الصحفية حنان مفيد فوزي عبر صفحتها بـ"فيسبوك" إن والدها توفي وستكون صلاة الجنازة عليه ظهراً من أحد كنائس القاهرة، والعزاء الاثنين في إحدى قاعاتها.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن فوزي رحل عن "عمر ناهز 89 عاماً في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض".

وأوضحت أن "الكاتب الكبير قد أصيب بوعكة صحية (أواخر الشهر الماضي) دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة".

وتابعت بأنه "لتدهور الحالة الصحية لمفيد فوزي دخل العناية المركزة لعدة أيام حتى وافته المنية صباح اليوم".

ومفيد فوزي من مواليد 19 يونيو/حزيران 1933، وقال في أحد لقاءاته المتلفزة عام 2018 أن أقرب لقب إليه هو "المحاور"، إذ اشتهر بمقابلات مع الفنانين والأدباء والساسة على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.

وكان من أبرز برامجه المتلفزة "حديث المدينة" الذي بدأه في 13 مارس/آذار 1998 ويعد من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التلفزيون إلى الشارع المصري، وفق الوكالة.

وتخرج فوزي صاحب التاريخ العريق في العمل الإعلامي والصحفي بمصر في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1959، وعمل صحفياً بمجلة "صباح الخير" المملوكة للدولة، وقدم برامج عدة خلال عمله في ماسبيرو (مبنى التلفزيون الحكومي).

وتزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة مطلع مايو/أيار عام 1968، التي توفيت في 11 مارس/آذار 2001.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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