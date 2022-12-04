وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى دولة خليجية.

وأفادت سفارة إسرائيل في البحرين عبر حسابها الموثق بـ"توتير" بـ"وصول رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى مملكة البحرين".

ونشرت صورتين تشيران إلى وصوله واستقباله بمطار المنامة، دون تفاصيل أكثر.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن هرتسوغ سيزور المنامة الأحد و"سيلتقي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين في المملكة وأفراداً من الجالية اليهودية".

وسيتوجه هرتسوغ غداة زيارته البحرين إلى الإمارات، ويلتقي رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق المصدر ذاته .

وسبق لهرتسوغ أن زار الإمارات في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووقّعت البحرين والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وفي العام نفسه وقّع المغرب والسودان اتفاقيتين مماثلتين مع إسرائيل لتنضم الدول العربية الأربع إلى مصر والأردن المرتبطين باتفاقيتَي سلام مع تل أبيب منذ 1979 و1994.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يرافقه مسؤولون عسكريون وأمنيون زاروا البحرين مطلع فبراير/شباط الماضي أيضاً، في زيارة تخللها توقيع اتفاقية دفاعية بين الجانبين.

ومنذ توقيع ما أطلق عليه "الاتفاق الإبراهيمي" شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الخليجيين وتل أبيب تنامياً ملحوظاً بعد توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية بقطاعات مختلفة، فارتفع التبادل التجاري بين تل أبيب والمنامة إلى 6.5 مليار دولار العام الماضي، وتوجد رحلات طيران مباشرة بين الجانبين.

وتتفاوض المنامة وتل أبيب من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، إذ إن من المتوقع أن تسهم في إزالة الحواجز بطريقة تسمح بتوسيع التجارة بين الطرفين إلى معدلات أكبر، واتفقت البحرين وإسرائيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على توقيع تلك الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.