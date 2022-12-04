قال سكان وشهود إن عشرات المتظاهرين الغاضبين في سوريا اقتحموا مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) جنوبي البلاد اليوم الأحد.

وأوضح شهود أن عشرات المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية أضرموا النار في أجزاء من المبنى الحكومي وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

وذكر الشهود أنه في وقت سابق تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى الواقع وسط المدينة ذات الأغلبية الدرزية، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.

ويتفاقم أثر الأزمة الاقتصادية في سوريا الممزقة بفعل أكثر من عشر سنوات من الصراع الذي تجمد على معظم الجبهات. وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة خلفت عدداً من الأشخاص في حاجة إلى مساعدات إنسانية أكبر من أي وقت مضى.