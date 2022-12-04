سياسة
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شاهد | متظاهرون غاضبون يقتحمون مبنى حكومياً في السويداء جنوبي سوريا
اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين الأحد مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) جنوبي سوريا احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية.
شاهد | متظاهرون غاضبون يقتحمون مبنى حكومياً في السويداء جنوبي سوريا
تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى الواقع في وسط المدينة ذات الأغلبية الدرزية / صورة: مواقع تواصل
4 ديسمبر 2022

قال سكان وشهود إن عشرات المتظاهرين الغاضبين في سوريا اقتحموا مقر محافظة السويداء (السرايا الحكومي) جنوبي البلاد اليوم الأحد.

وأوضح شهود أن عشرات المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية أضرموا النار في أجزاء من المبنى الحكومي وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

وذكر الشهود أنه في وقت سابق تجمع أكثر من 200 شخص حول المبنى الواقع وسط المدينة ذات الأغلبية الدرزية، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.

ويتفاقم أثر الأزمة الاقتصادية في سوريا الممزقة بفعل أكثر من عشر سنوات من الصراع الذي تجمد على معظم الجبهات. وقالت الأمم المتحدة إن الأزمة خلفت عدداً من الأشخاص في حاجة إلى مساعدات إنسانية أكبر من أي وقت مضى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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