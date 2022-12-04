سياسة
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شاهد | سلفادور تطوق مدينة بـ10 آلاف عنصر من الجيش والشرطة لمكافحة العصابات
نشرت السلطات السلفادورية فجر السبت عشرة آلاف عنصر بين جنود وشرطيين لتطويق بلدة سويابانغو البالغ عدد سكانها 242 ألفاً، وذلك في إطار "الحرب" على المجموعات الإجرامية التي تبث الرعب في البلاد التي أطلقها رئيس البلاد نجيب بوكيلة في مارس/آذار.
شاهد | سلفادور تطوق مدينة بـ10 آلاف عنصر من الجيش والشرطة لمكافحة العصابات
10 آلاف من الأمن السلفادوري يطوّقون مدينة في إطار مكافحة العصابات / صورة: الرئيس السلفادوري
4 ديسمبر 2022

نشرت السلطات السلفادورية فجر السبت عشرة آلاف عنصر بين جنود وشرطيين لتطويق بلدة سويابانغو القريبة من العاصمة سان سلفادور، وذلك في إطار حرب على العصابات أطلقها في مارس رئيس البلاد نجيب بوكيلة.

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس "اعتباراً من الآن بلدة سويابانغو مطوّقة. 8500 جندي و1500 عنصر حاصروا البلدة" البالغ عدد سكانها 242 ألف نسمة والواقعة شرقي العاصمة.

وكان بوكيلة أعلن في 23 نوفمبر/تشرين الثاني أنه سيجري تطويق البلدات ليتمكّن العسكريون من تفتيش المنازل واحداً تلو آخر وتوقيف أفراد عصابات. وسوباينغو هي الأولى التي يطبق فيها التدبير.

ومنذ الفجر تمركز جنود وشرطيون على الطرق المؤدية إلى البلدة، وأجروا عمليات تفتيش للداخلين والخارجين.

وأعلن بوكيلة أن قوات الأمن مكلّفة توقيف "كل أفراد العصابات الذين لا يزالون هناك".

ووقفت الشرطة في السلفادور نحو 58 ألف شخص يشتبه بأنهم أفراد عصابات منذ أعلن بوكيلة في نهاية مارس إطلاق "حرب" على المجموعات الإجرامية التي تبث الرعب في البلاد.

ومنذ سنوات يعتبر الأمن متفلتاً في سوبايانغو حيث تنشط مجموعات إجرامية. ومطلع الأسبوع اعتبرت رئيسة البلدية نيرسي مونتانو أن التدابير التي تنفّذها حكومة بوكيلة أفضت إلى "تحسّن كبير على صعيد الأمن".

وبعد 87 عملية اغتيال في نهاية مارس، أصدر الرئيس السلفادوري مرسوماً يتيح لقوات الشرطة والجيش المنتشرة بأعداد كبيرة اعتقال أفراد عصابات من دون مذكرات توقيف، ما استدعى انتقادات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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