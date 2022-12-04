سياسة
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تركيا: شحن أكثر من 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع التركية إن نقل الحبوب من المواني الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو/تموز الماضي، وإن إجمالي كميات الحبوب التي شُحنت، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، تجاوز 13 مليون طن.
تركيا: شحن أكثر من 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية
روسيا تعلق المشاركة في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية / صورة: AFP
4 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن إجمالي كميات الحبوب التي شُحنت من المواني الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، تجاوز 13 مليون طن.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن نقل الحبوب من المواني الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو/تموز الماضي.

وكان لتركيا دور كبير في التوصل إلى اتفاق يعيد انسيابية حركة الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، من خلال ممرات آمنة بالتعاون مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وكان كبير الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ماكسيمو توريرو قد صرّح أن اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية أتاحت لكييف تصدير الحبوب وتسديد المدفوعات اللازمة للمنتجين وإفراغ صوامع تخزين الحبوب، وزيادة وفرة الغذاء في العالم.

وبدأ مؤشر فاو للحبوب بالتراجع بنسبة 1,3% في نوفمبر/تشرين الثاني مع انخفاض سعر القمح 2,8% وسعر الذرة 1,7%، وهو توجه مرده جزئياً، حسب المنظمة، إلى "تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود".

وفي 22 يوليو.تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، 120 يوماً اعتباراً من 19 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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