سياسة
3 دقيقة قراءة
مونديال قطر.. مسؤول في "فيفا" ينتقد المنتخبات "المُركزة على السياسة"
انتقد رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا" المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر المنتخبات "المركّزة على السياسة" في مونديال قطر، معتبراً أن تلك التي ركّزت على كرة القدم فقط كانت نتائجها أفضل في دور المجموعات.
مونديال قطر.. مسؤول في "فيفا" ينتقد المنتخبات "المُركزة على السياسة"
مسؤول في "فيفا" ينتقد المنتخبات "المُركزة على السياسة" / صورة: AFP
4 ديسمبر 2022

انتقد رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا" المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر المنتخبات "المركّزة على السياسة" في مونديال قطر، معتبراً أن تلك التي ركّزت على كرة القدم فقط كانت نتائجها أفضل في دور المجموعات.

وقال فينغر، الأحد في مؤتمر صحفي لتقييم دور المجموعات الذي اختُتم الجمعة، إنه "عندما تذهب إلى كأس العالم تكون مدركاً أنه يتوجب عليك أن لا تخسر مباراتك الأولى"، ملمحاً إلى خسارة المنتخب الألماني بطل العالم أربع مرات الذي سقط في اختباره الافتتاحي أمام اليابان 1-2 ودفع ثمن ذلك بخروجه لاحقاً من الدور الأول.

واستهل المنتخب الألماني المونديال القطري بحركة احتجاجية من لاعبيه الذين كمموا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل خسارتهم أمام اليابان، في رسالة موجهة إلى الدولة المضيفة وفيفا الذي رفض السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النيّة لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح فيفا بعقوبات تأديبية.

وبُعيد الحركة الاحتجاجية، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن "هذا ليس موقفاً سياسياً، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض (...) حظر الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير".

ورأى فينغر، مدرب موناكو وأرسنال الإنكليزي السابق البالغ من العمر 73 عاماً، أن منتخبات تتمتع بخبرة كأس العالم مثل فرنسا حاملة اللقب أو إنكلترا والبرازيل فازت بمبارياتها الأولى، مضيفاً أن من فاز افتتاحاً هي "أيضاً الفرق المستعدة ذهنياً والتي كانت لديها عقلية التركيز على المنافسة وليس على التظاهرات السياسية".

وفي التقييم الفني لمباريات دور المجموعات، أشار فينغر إلى الكم الكبير من الأهداف المسجلة من كرات عرضية والتي كان عددها أكثر من 83 % من نسخة 2018.

ورأى "أن الفرق تدافع أكثر في العمق وبات المسار مفتوحاً أكثر على الجناحين. هذا الأمر يمنح لاعبي الجناحين دوراً أكثر أهمية"، مضيفاً "لدي قناعة أن الفرق التي تملك أفضل الأجنحة ستكون فرصها أكبر للفوز باللقب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us