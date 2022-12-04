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شاهد| عودة 3 رواد فضاء صينيين بعد مهمة استغرقت 6 أشهر لبناء محطة "تيانغونغ"
عاد 3 رواد فضاء صينيون إلى الأرض من مهمة استغرقت 6 أشهر للعمل على استكمال بناء المحطة الفضائية "تيانغونغ"، حسب التلفزيون الرسمي. وتعد محطة الفضاء "تيانغونغ" جزءاً من الخطط الصينية الرسمية لوجود بشري دائم في المدار.
شاهد| عودة 3 رواد فضاء صينيين بعد مهمة استغرقت 6 أشهر لبناء محطة "تيانغونغ"
عودة 3 رواد فضاء صينيين بعد مهمة استغرقت 6 أشهر لبناء محطة تيانغونغ / صورة: AP
4 ديسمبر 2022

عاد 3 رواد فضاء صينيون إلى الأرض، الأحد، بعد انتهاء مهمتهم التي استغرقت 6 أشهر للعمل على استكمال بناء المحطة الفضائية "تيانغونغ"، حسب التلفزيون الرسمي.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن كبسولة الرواد الثلاثة "تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه" هبطت في موقع دونغفنغ للهبوط بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، في الساعة 12:10 تغ.

وكان رواد الفضاء الثلاثة جزءاً من مهمة مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" التي جرى إرسالها إلى محطة الفضاء في يونيو/حزيران الماضي.

وأكمل الرواد مهمات متعددة خلال الأشهر الماضية، بما فيها الإشراف على خمس عمليات التقاء والتحام، وتنفيذ ثلاثة أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية عبر البث المباشر، وإجراء عدد من التجارب العلمية والتكنولوجية، وفق شبكة الصين الإخبارية.

وتعد محطة الفضاء "تيانغونغ" جزءاً من الخطط الصينية الرسمية لوجود بشري دائم في المدار.

والثلاثاء الماضي، أطلقت الصين، صاروخاً يحمل ثلاثة رواد فضاء لاستكمال بناء محطتها الفضائية الدائمة وتوسيعها لأقصى طاقتها.

وحملت سفينة الفضاء "شنتشو 15" على متنها ثلاثة رواد وهم: في جيون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية، وسيبقى أفراد الطاقم في المدار حوالي 6 أشهر.

وبعد دخولها المدار، التحمت السفينة "شنتشو 15" بطريقة سريعة وآلية بالمنفذ الأمامي للوحدة الأساسية لمحطة الفضاء، والتقوا مع زملائهم الثلاثة الذين عادوا إلى الأرض اليوم.

ومن المخطط أن تُوسع محطة الفضاء الصينية إلى تكوينها الأكبر الذي يشمل ثلاث وحدات وثلاث سفن فضائية، ليصل وزنها الإجمالي إلى قرابة 100 طن، حسب وسائل إعلام صينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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