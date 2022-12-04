عبّرت وزارة الدفاع الألمانية عن مخاوف جدية بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35 في إطار خطة تحديث القوات العسكرية، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت برلين قد أعلنت في مارس/آذار في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا نيّتها شراء 35 طائرة حربية من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات تورنادو.

لكن وزارة الدفاع أثارت مخاوف بشأن عوامل "تأخير" و"تكاليف إضافية" تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات يورو، حسب رسالة "سرية" موجهة إلى لجنة الميزانية في البرلمان.

وأشارت الرسالة إلى مخاطر تتعلق بإنجاز تطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلاتF-35 إضافة إلى متطلبات أمنية وصعوبات لنيل موافقات لتحليق الطائرات في ألمانيا في الوقت المطلوب.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه سيكون هناك "تعاون وثيق" مع البرلمان و"توضيح" للأمور.

وأفادت مصادر برلمانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن اجتماعاً طارئاً سيُعقد الاثنين في وزارة الدفاع يحضره أعضاء لجنة الميزانية من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ومن المفترض أن تُفرج اللجنة عن الدفعة الأولى من أموال الصفقة في 14 ديسمبر/كانون الأول.

والوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أعدّتها وزارة المالية للجنة، واستندت إلى تقييمات وزارة الدفاع.

ووفقاً للوثيقة هناك شكوك تحيط بإنجاز التحديثات اللازمة لقاعدة بوخيل الجوية التي ستستقبل الطائرات بحلول عام 2026 ما إن تبدأ عملية التسليم.

وحذّرت من أن الإطار الزمني الحالي "طموح للغاية"، كما أن المتطلبات الأمنية المعقدة من الجانب الأمريكي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير وزيادة في الكلفة.

وأضافت أن هناك أيضاً مخاطر تتمثل في عدم إمكانية الحصول على الموافقات الخاصة بعمليات طيران مقاتلات أف-35 في ألمانيا في الوقت المحدد نظراً لعدم توفر مستندات مطلوبة.

ويأتي تمويل الصفقة من خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة كُشف عنها في أعقاب الهجوم الورسي على أوكرانيا، في محاولة لتحديث الجيش الألماني الذي يعاني نقصاً في التمويل.

وقال المستشار أولاف شولتز الأسبوع الماضي إنه يريد إتمام صفقة طائرات أف-35 الأحدث في العالم بحلول نهاية العام.