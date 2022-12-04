سياسة
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خطأ قد يؤدي إلى حوادث.. "تسلا" تستدعي 400 ألف من سياراتها المباعة في الصين
قالت الهيئة الصينية الحكومية لتعديل الأسواق، إن الشركة الأمريكية المُصنّعة للسيارات الكهربائية، استدعت أكثر من 400 ألف من سياراتها المباعة في الصين، بسبب خطأ برمجي.
خطأ قد يؤدي إلى حوادث.. "تسلا" تستدعي 400 ألف من سياراتها المباعة في الصين
A Tesla logo is seen at a Tesla showroom in Shanghai / صورة: Reuters
4 ديسمبر 2022

استدعت شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية، أكثر من 400 ألف من سياراتها المباعة في الصين، بسبب خطأ برمجي.

وقالت الهيئة الصينية الحكومية لتعديل الأسواق، في بيان الأحد، إن خطأ البرمجة من الشركة المُصنّعة يسفر عن إبقاء أضواء التوقف مطفأة عند تشغيل السيارة.

وأضافت أن هذا الخطأ قد يؤدي إلى خطر اصطدام السيارات والحوادث في الأماكن المظلمة.

وذكر بيان الهيئة الصينية أن الشركة المُصنّعة استدعت 142 ألفاً و277 سيارة من طراز "تسلا 3" أنتجتها بين تاريخي 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما استدعت الشركة 292 ألفاً و855 سيارة من طراز "تسلا واي/Y" أُنتجت بين 1 يناير/كانون الثاني 2021، و11 نوفمبر 2022، بهدف تصحيح الخطأ وتحديث برنامجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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