قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إن لاعبه رحيم سترلينغ الذي غاب عن تشكيلة الفريق في الفوز 3-صفر على السنغال يوم الأحد سيعود إلى بريطانيا اليوم الاثنين ليكون مع عائلته بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث اقتحام لمنزله.

وأضاف ساوثغيت عندما سئل عن سترلينغ مهاجم تشيلسي وسط تقارير عن اقتحام منزله: "أمضيت بعض الوقت معه اليوم. إنه عائد إلى البلاد... ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء".

وتابع: "لذلك نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف سيتطور هذا الأمر".

ولم يذكر ساوثغيت تفاصيل الحادث كما لم يذكر ما إذا كان سترلينغ يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الذي خاض 81 مباراة دولية من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنجلترا لمكان لها في دور الثمانية بكأس العالم لتواجه فرنسا حاملة اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن سترلينغ لم يكن متاحاً للمشاركة "لأسباب شخصية".

ولدى سؤاله عن الحادث في وقت لاحق قال ساوثغيت إنه لن يناقش التفاصيل لأنها مسألة شخصية.

وقال للصحفيين: "من الواضح أن هذا ليس الوضع المثالي للمجموعة التي تستعد للمباراة، لكن الفرد أكثر أهمية من المجموع في تلك اللحظات".

وقال هاري كين قائد إنجلترا الذي سجل الهدف الثاني في مباراة السنغال إن الفريق يرسل إلى سترلينغ أرق التمنيات ويأمل رؤيته مرة أخرى "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "ليس من السهل أبداً أن ترى أحد زملائك وأصدقائك في الفريق مضطراً إلى التعامل مع شيء من هذا القبيل. لذا علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم، أنا متأكد من أن رحيم سيتحدث إلى المدرب ويتخذ القرار الأفضل له ولعائلته..وهذا هو الشيء الأهم".