سياسة
2 دقيقة قراءة
لاعب إنجلترا رحيم سترلينغ يغادر كأس العالم  بسبب اقتحام منزله
غادر رحيم سترلينغ نجم المنتخب الإنجليزي كأس العالم ليعود إلى إنجلترا مساء الأحد بعد الإبلاغ عن تعرض منزله لاقتحام.
لاعب إنجلترا رحيم سترلينغ يغادر كأس العالم  بسبب اقتحام منزله
رحيم سترلينغ يغادر كأس العالم / صورة: AFP
5 ديسمبر 2022

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إن لاعبه رحيم سترلينغ الذي غاب عن تشكيلة الفريق في الفوز 3-صفر على السنغال يوم الأحد سيعود إلى بريطانيا اليوم الاثنين ليكون مع عائلته بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث اقتحام لمنزله.

وأضاف ساوثغيت عندما سئل عن سترلينغ مهاجم تشيلسي وسط تقارير عن اقتحام منزله: "أمضيت بعض الوقت معه اليوم. إنه عائد إلى البلاد... ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء".

وتابع: "لذلك نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف سيتطور هذا الأمر".

ولم يذكر ساوثغيت تفاصيل الحادث كما لم يذكر ما إذا كان سترلينغ يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الذي خاض 81 مباراة دولية من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنجلترا لمكان لها في دور الثمانية بكأس العالم لتواجه فرنسا حاملة اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن سترلينغ لم يكن متاحاً للمشاركة "لأسباب شخصية".

ولدى سؤاله عن الحادث في وقت لاحق قال ساوثغيت إنه لن يناقش التفاصيل لأنها مسألة شخصية.

وقال للصحفيين: "من الواضح أن هذا ليس الوضع المثالي للمجموعة التي تستعد للمباراة، لكن الفرد أكثر أهمية من المجموع في تلك اللحظات".

وقال هاري كين قائد إنجلترا الذي سجل الهدف الثاني في مباراة السنغال إن الفريق يرسل إلى سترلينغ أرق التمنيات ويأمل رؤيته مرة أخرى "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "ليس من السهل أبداً أن ترى أحد زملائك وأصدقائك في الفريق مضطراً إلى التعامل مع شيء من هذا القبيل. لذا علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم، أنا متأكد من أن رحيم سيتحدث إلى المدرب ويتخذ القرار الأفضل له ولعائلته..وهذا هو الشيء الأهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us