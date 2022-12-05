سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في الضفة
استشهد فلسطيني الاثنين بمخيم الدهيشة في بيت لحم وأصيب 6 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ 2006".
استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في الضفة
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً والاتحاد الأوروبي يعرب عن "قلقه البالغ" / صورة: AA
5 ديسمبر 2022

استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل إلى الأناضول استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم الدهيشة في بيت لحم.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة قرب بيت لحم مما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين استُخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) فإن 6 فلسطينيين "أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة".

وأضافت في سياق آخر: "كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينياً من عدة محافظات في الضفة الغربية".

وفي تعقيبه على مقتل الفلسطيني قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: "مثل تلك الجرائم البشعة لن توقف نضال شعبنا وسعيه الدؤوب لنيل حريته وتقرير مصيره".

وحذّر اشتية "من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم" التي وصفها بـ"المروعة".

بدورها أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الاثنين الإضراب الشامل حداداً على "روح الشهيد".

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us