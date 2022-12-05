قال عدد من المعلقين في التلفزيون الحكومي الروسي إن حرباً عالمية ثالثة ستقع إذا خسرت موسكو الحرب في أوكرانيا.

وأشارت رئيسة شبكة “آر تي” الروسية مارغاريتا سيمونيان إلى احتمال حدوث صراع كبير بالعالم حال تمكنت كييف من استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

وبيّنت سيمونيان أن كييف ومعها الدول الغربية "تعتقد أن عليها استرجاع أراضي دونباس وخيرسون وزابوريجيا والقرم، إلا أن هذه الرغبة تصطدم باحتمال تمدد الصراع ونشوب حرب عالمية ثالثة".

وأضافت أن "أي انتصار لروسيا لا بد أن يتضمن الاحتفاظ بمكاسب على الأرض بما في ذلك شبه جزيرة القرم”.

إلا أن سيمونيان قللت أهمية استخدام السلاح النووي مشيرة إلى أن قوات بلادها هزمت كييف منذ الأسبوع الأول للحرب.

ولفتت في الوقت ذاته إلى أن بلادها لم تنشر سلاحاً نووياً في كييف، مشيرة إلى أن روسيا لا تحارب أوكرانيا بل الغرب.

وأضافت: ”لا يوجد أي أماكن مقدسة في لندن أو واشنطن ولا في برلين”.

وتتواصل المعارك شرقي أوكرانيا حيث تسعى القوات الأوكرانية لتحقيق تقدم واستعادة أراضٍ احتلتها روسيا في خيرسون وزابوريجيا، في حين تؤكد كييف أنها تهدف إلى تحرير جميع أراضيها من روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم التي سيطرت روسيا عليها عام 2014.

وقبل أيام قال الجيش الأوكراني إن روسيا تستخدم الآن صواريخ ذات قدرة نووية برؤوس حربية غير متفجرة لاستنزاف قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وعرض الجيش ما قال إنه شظايا من صواريخ X-55 سوفيتية الصنع المصممة للاستخدام النووي التي وجدت بمنطقتين غربي أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني إن الصواريخ تطلق "لاستنزاف نظام الدفاع الجوي لبلدنا".