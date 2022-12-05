سياسة
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كأس آسيا 2027.. السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة البطولة بعد انسحاب الهند
أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم بعد إعلان الاتحاد انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح. وفي حال تصديق الاتحاد على الملف السعودي كما هو متوقع ستكون الاستضافة الأولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.
كأس آسيا 2027.. السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة البطولة بعد انسحاب الهند
كأس آسيا 2027.. السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة البطولة بعد انسحاب الهند / صورة: AFP
5 ديسمبر 2022

أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم بعد إعلان الاتحاد القاري الاثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "جرى إخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027... سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وفي حال تصديق الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي كما هو متوقع ستكون الاستضافة الأولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي اختارت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في فبراير/شباط 2023.

ويتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.

وفي أكتوبر الفائت اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضاً لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

منذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحاً اجتماعياً بعد عقود من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت خصوصاً على النساء.

ويُعدّ الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية "رؤية 2030" التي أُقرت في 2016 لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في الدولة الخليجية.

وشهد أكتوبر الماضي أيضاً الإعلان عن استضافة قطر نهائيات 2023 بدلاً من الصين المعتذرة في مايو/أيار الماضي بسبب سياستها للحد من انتشار كورونا.

وستقام نسخة قطر المقبلة مطلع 2024 (يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط) نظراً إلى درجات الحرارة المرتفعة صيفاً في منطقة الخليج، حسب ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وذلك بعد الاتفاق على الموعد النهائي بين الاتحادين الآسيوي والقطري.

وفي ما يتعلّق بنسخة 2027 انسحب الاتحادان الأوزبكستاني والإيراني من الترشح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020 و13 أكتوبر 2022 توالياً، وقطر التي تستضيف راهناً مونديال 2022، تلقائياً بعد منحها حق استضافة النسخة المقبلة.

وأحرزت قطر لقب 2019 في الإمارات، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4) أمام السعودية وإيران (3).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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