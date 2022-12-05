سياسة
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في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. رئيس الإمارات يصل إلى قطر
بمراسم رسمية، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أول زيارة له منذ المصالحة الخليجية.
في أول زيارة رسمية منذ المصالحة.. رئيس الإمارات يصل إلى قطر
أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات في الدوحة / Others
5 ديسمبر 2022

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قطر الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى منذ تولّيه الحكم في مايو/أيار الماضي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الرئيس الإماراتي فور وصوله إلى مطار حمد الدولي.

وأفادت الوكالة بأن قطر أجرت "مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي فور وصوله إلى الديوان الأميري".

وأوضحت الوكالة أن وفداً رفيع المستوى رافق الرئيس الإماراتي في زيارته، فيما لم تفصح عن برنامج هذه الزيارة ومدّتها.

وفي منتصف مايو/آيار الماضي زار أمير قطر الإمارات لتقديم التعازي للرئيس بن زايد، في وفاة شقيقه الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعادت العلاقات بين البلدين الخليجيين منذ أوائل العام الماضي، بعد الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، وانتهت بانعقاد قمة العلا في السعودية مطلع 2021، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وخلال العامين الماضيين تحسنت العلاقات القطرية-الإماراتية بشكل متصاعد، إذ تبادل الجانبان الزيارات، وكان من أبرزها استقبال أمير قطر أواخر يونيو/حزيران الماضي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، وبحثهما العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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