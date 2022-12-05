رصدت عدة تقارير إعلامية أهم المواضيع التي تصدرت أخبار 2022 مثيرة ضجة وجدلاً واسعاً في شتى أنحاء العالم، وفيما يلي جولة على 10 كلمات أو عبارات تصدّرت الأخبار في العام 2022:

نهاية العالم

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتهديدات الصريحة إلى حد ما من قادة العالم، عاد احتمال نشوب حرب نووية أو أقلّه ضربة نووية تكتيكية، إلى النقاش العام بشكل غير مسبوق منذ عقود.

ولخّص الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع مطلع أكتوبر/تشرين الأول بالقول "لم نواجه احتمال نهاية العالم منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" في العام 1962.

في مواجهة موسكو، تضطر القوى الأخرى المسلّحة نووياً إلى التساؤل حول قدرتها على الردع وردها المحتمل.

توثيق تويتر

تظهر العلامة الزرقاء التي توثّق الحسابات على تويتر الفوضى التي سادت منصة التواصل الاجتماعي منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول في مقابل 44 مليار دولار.

وبعد إتاحة إمكان توثيق الحسابات في مقابل رسم يبلغ ثمانية دولارات في الشهر، اضطرت تويتر إلى تعليق هذا النظام الجديد بعد يومين. فنظرا إلى عدم التحقق من الهوية، زوّرت حسابات مشاهير وشركات كبرى، من لاعب كرة السلة ليبرون جيمس إلى نينتندو.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت تويتر أن العمل سيبدأ قريباً بشارات توثيق جديدة من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية: شارة ذهبية ستخصص للشركات وشارة رمادية للحكومات وزرقاء للأفراد.

"امرأة، حياة، حرية"

هو أحد الشعارات الرئيسية لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول في طهران بعد توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق".

ويردّد هذا الشعار في التجمعات المنظمة بشكل شبه يومي منذ وفاة أميني والتي تقمع بشدة، ويستخدم في رسائل دعم على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران وخارجها وحتى أنه كتب على لافتة في الملعب خلال المباراة الأولى للمنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

أوراق إيه 4

أعرب الكثير من الصينيين عن معارضتهم للحكومة واستراتيجيتها الصارمة "صفر كوفيد" لمكافحة الوباء أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، مستخدمين الإبداع للالتفاف على الرقابة وإظهار غضبهم ودعمهم للاحتجاجات.

في الكثير من المدن بما فيها بكين، حمل المتظاهرون أوراقاً بيضاء من مقاس "إيه 4" كدليل على التضامن، في إشارة إلى غياب حرية التعبير في الصين. ونشر آخرون مربعّات بيضاء على حساباتهم الشخصية في تطبيق "وي تشات".

جسر لندن

من إعلان الوفاة وصولاً إلى بروتوكول الجنازة وشروط اعتلاء خلفها العرش، حددت عملية جسر لندن (أوبيريشن لندن بريدج) خطوة بخطوة الأحداث التالية لوفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما في 8 سبتمبر/أيلول بعد 70 عاماً من تربّعها على عرش المملكة المتّحدة.

وهذه العملية التي خطّط لها بالتفاصيل منذ سنوات، وعدّلت مراراً، كان لا بد من تعديلها في اللحظة الأخيرة إذ توفيت الملكة في أسكتلندا، بعيداً عن العاصمة البريطانية.

"خسائر وأضرار"

مع اقتراب نهاية العام 2022 الذي أظهر تسارع التداعيات الكارثية لاحترار المناخ، أسفر مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي أقيم في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني، عن اتفاق اعتُبر "تاريخياً" بشأن صندوق يهدف إلى تعويض "الخسائر والأضرار" المناخية التي تكبّدتها حتى الآن الدول الأكثر فقرا.

وكانت الدول الفقيرة تطالب به منذ سنوات وفرضته رسمياً على جدول الأعمال في انطلاق المؤتمر الذي أتت نتائجه في مجالات أخرى متفاوتة إلى حد ما.

وخشية الإقرار بأي مسؤولية قانونية خصوصاً، رفضت الدول الغنية المسؤولة عن إنتاج كميات كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة، القيام بذلك لسنوات.

فاشية جديدة

بعد قرن من وصول بينيتو موسوليني إلى السلطة، أتاح فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نهاية سبتمبر/أيلول لزعيمته جورجيا ميلوني أن تصبح أول امرأة تقود الحكومة الإيطالية.

وميلوني التي قدّمت على أنها "فاشية جديدة" لم تتوقف منذ انتخابها عن محاولات الطمأنة. وشددت الزعيمة التي كانت معجبة بموسوليني في شبابها على أنه "لم يكن لدي مطلقاً أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديمقراطية. مع أي نظام، بما يشمل الفاشية".

"رو ضد وايد"

في يونيو/حزيران، منحت المحكمة العليا للولايات المتحدة كل ولاية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، مع إلغاء حكم "رو ضد وايد" الصادر العام 1973. وبعد هذا القرار، أصبحت عشرين ولاية تمنع تماماً أو تقيد بشدة الحق في الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) وهو موضوع كان أساسياً في حملة انتخابات منتصف الولاية.

توفير استهلاك الطاقة

من خفض التدفئة مروراً بارتداء قمصان صوفية بقبة عالية وصولاً إلى الحد من استخدام الأجهزة الكهربائية.. في خضم أزمة الطاقة التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا والرغبة في التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي، كثرت الدعوات إلى التوفير في استهلاك الطاقة، خصوصاً في أوروبا.

وبهدف تجنب الانقطاعات والأعطال وفي سياق مكافحة احترار المناخ، يعتبر الاقتصاد في استهلاك الطاقة ضرورة اقتصادية للكثير من المستهلكين، في بلدان عدة تضررت بشدة من التضخم.

حساء الطماطم

من لصق الأيدي على لوحة "حساء كامبل" الشهيرة لأندي وارهول في أستراليا، ورمي حساء الطماطم على إحدى لوحات سلسلة "دوار الشمس" لفان غوخ في لندن، أو بطاطا مهروسة على تحفة فنية لكلود مونيه في متحف قرب برلين.. تميّزت نهاية العام بتحرّكات قوية لناشطين بيئيين استهدفت أعمالاً فنية لتوعية الرأي العام بظاهرة احترار المناخ.

لكن هذه الأعمال لم تتضرر نظراً إلى أنها كانت محمية بصناديق زجاج.

وهذه التحركات التي أقدم عليها هؤلاء الناشطون وغيرهم ومن بينهم من تسبب في توقف مسابقات رياضية أو أغلاق طرقات، تهدف إلى إحياء النقاش حول المناخ، حتى لو كان ذلك يعني قلب جزء من الرأي العام ضدّهم.