رحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين في السودان الذي وُقّع اليوم الاثنين.

وأعربت الخارجية عن تمنياتها في أن يُلبّي الاتفاق تطلعات الشعب السوداني ويحتوي أطيافه كافة.

وتُولي تركيا حسب البيان، أهمية كبيرة لاستقرار السودان ورفاهه. وأكدت مواصلة وقوف تركيا إلى جانب السودان في المستقبل.

وفي وقت سابق الاثنين، وقّع العسكر وأطراف مدنية بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اتفاقاً إطارياً ينصّ على "سلطة مدنية كاملة" لحلّ الأزمة في البلاد.

ويتكون الاتفاق الذي حصلت عليه الأناضول من 5 بنود رئيسية هي: "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي".

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، عقب انتهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.