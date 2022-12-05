سياسة
2 دقيقة قراءة
كأس العالم.. عناصر تركية تواصل مهامها لحفظ الأمن في قطر
تستمر عناصر من القوات المسلحة التركية في مهامها لضمان الأمن بقطر خلال فعاليات كأس العالم 2022.
كأس العالم.. عناصر تركية تواصل مهامها لحفظ الأمن في قطر
تشكلت قوات مشتركة بناءً على طلب من الحكومة القطرية للإسهام في حفظ أمن بطولة  كأس العالم/ صورة: AA
5 ديسمبر 2022

تواصل عناصر من القوات المسلحة التركية مهامها في ضمان الأمن بقطر خلال فعاليات كأس العالم 2022.

وإلى جانب السفينة "تي سي جي بورغاز آدا" تشارك ضمن القوات التركية في قطر، وحدة الدفاع ضد التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية، إلى جانب فرق كشف المواد المتفجرة والكشف عن القنابل ومكافحة الطائرات بدون طيار.

وبناءً على طلب من الحكومة القطرية للإسهام في حفظ أمن بطولة كأس العالم بعناصر من القوات المسلحة للدول الصديقة والحليفة، استجابت كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وباكستان، حيث شكلت قوات مشتركة متحدة في إطار "درع كأس العالم فيفا قطر 2022".

ويجري توجيه وإدارة تلك القوات المسؤولة عن حفظ أمن البطولة عبر مركز تنسيق.

وتضم القوات التركية المشاركة في تلك المهام، وحدات للكشف عن المتفجرات وتدميرها تابعة لقيادة القوات البرية، وكلاباً بوليسية مدربة تستطيع رصد المواد المتفجرة في الأبنية والمركبات الجوية والبرية والحقائب والأشخاص.

كما زودت الكلاب بأنظمة كاميرا تتمتع بدقة عالية وبخاصية الرؤية الليلية والاتصال اللاسلكي، لاستخدامها للبحث في الأماكن التي لا يمكن رؤيتها من الخارج.

وفيما يتعلق بتدمير المتفجرات، يستخدم الفريق المختص منتجات للصناعات الدفاعية التركية، حيث يبرز من بينها جهاز تشويش الإشارة "ميلكار 5 إس" المنتج محلياً في تركيا، وروبوت تدمير المتفجرات عن بُعد "دينجر".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us