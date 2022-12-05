سياسة
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موسكو تستعد للرد على فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار النفط الروسي
قال متحدث الكرملين الروسي إن موسكو تستعدّ للرد على حظر الاتحاد الأوروبي إمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب، مؤكدة أنها "لن تعترف بأي سقوف".
موسكو تستعد للرد على فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار النفط الروسي
الكرملين: اعتماد هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية / صورة: Reuters
5 ديسمبر 2022

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الاثنين، أن موسكو تستعدّ للرد على حظر الاتحاد الأوروبي إمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب، مؤكدة أنها "لن تعترف بأي سقوف".

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال حول موعد ردّ موسكو المتوقع، إن "القرار قيد الإعداد"، مضيفاً أن "الشيء الجليّ واحد، لن نعترف بأي سقوف ".

وتعليقاً على تصريحات الولايات المتحدة بأن "لا شيء سيتغير" بعد اتخاذ مثل هذه القرارات، قال بيسكوف: "سيتغيّر شيء واحد واضح ولا جدال فيه: اعتماد هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".

وبدأ اليوم الاثنين سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحراً مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، وذلك فقط إذا اشتُريت الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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