قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إن أرمينيا لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بالاتفاق الثلاثي حول إقليم قره باغ.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو.

وأضاف أن المجموعات الأرمينية لم تخرج بعد من أراضي إقليم قره باغ.

وأوضح أن مشكلة الألغام تعد مسألة حساسة للغاية بالنسبة لأذربيجان، مبيناً أنها هي الأخرى لم تُحلّ بعد.

وأفاد بأن الخرائط التي تزودها أرمينيا لأذربيجان حول حقول الألغام، ناقصة وتؤدي أسبوعياً إلى أحداث كارثية، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالاتفاقات الثلاثية المبرمة بين بلاده وروسيا وأرمينيا، خلال عامي 2020 و2021، قال بيراموف إن يريفان لا تلتزم بها.

وأكد أن أرمينيا لا تلتزم أيضاً باستخدام ممر لاتشين في "قره باغ" لغايات إنسانية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​