سياسة
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كرواتيا تخطف فوزاً ثميناً وتصعد إلى دور الثمانية على حساب اليابان
عبرت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بتغلبها على اليابان بركلات الترجيح (3-1) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.
كرواتيا تخطف فوزاً ثميناً وتصعد إلى دور الثمانية على حساب اليابان
ركلات الترجيح تعبر بكرواتيا إلى ربع النهائي / صورة: AFP
5 ديسمبر 2022

عبرت كرواتيا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بتغلبها على اليابان بركلات الترجيح (3-1) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

بداية اللقاء شهدت رغبة كبيرة من الطرفين للتسجيل المبكر، فحاول شوغو تانيغوتشي برأسية مرت بسلام على المرمى الكرواتي، ليرد إيفان بيريسيتش بتسديدة قوية تصدى لها الحارس شويتسي غواندا بصعوبة.

الأخذ والجذب بين الطرفين استمر وسط سيطرة هجومية من الجانب الياباني قابله الكروات بالاعتماد على الكرات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة في مناطق محاربي الساموراي.

المحاولات المتكررة لليابانيين منحتهم التقدم إثر تمريرة من المدافع مايا يوشيدا حولها ديازين ماييدا في شباك دومينيك ليفاكوفيتش قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني تقدم المنتخب الكرواتي للهجوم وتمكن من تعديل الكفة بهدف أحرزه بيريسيتش برأسية جميلة بعد عرضية مثالية من ديان لوفرين.

وعرفت الدقائق التالية تبادلاً مثيراً للفرص وتألقاً كبيراً للحارسين غوندا وليفاكوفيتش في التصدي لمحاولات كل من لوكا مودريتش وبودمير من الجانب الكرواتي، وريتسو دوان وكامادا من اليابان.

مع تقدم الدقائق انخفض إيقاع اللعب مع ظهور تعب واضح على لاعبي المنتخبين لتبقى نتيجة التعادل قائمة حتى النهاية، حيث لجأ الفريقان إلى خوض شوطين إضافيين لأول مرة في المونديال القطري.

وبعد 30 دقيقة لم يطرأ خلالها أي تغيير على النتيجة ذهبت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لكرواتيا بفضل تألق استثنائي للحارس ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث ضربات من أصل خمسة.

وتلتقي كرواتيا في الدور القادم مع الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية، يوم السبت القادم 10 كانون الأول/ديسمبر. ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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