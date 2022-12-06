أجرى مستشار ألمانيا أولاف شولتز اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الاثنين وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن شولتز أعرب عن تهانيه للشيخ تميم بمناسبة استضافة قطر حالياً لبطولة كأس العالم لكرة القدم، متمنياً التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب الوكالة.

وجاء اتصال المستشار الألماني بعد يوم واحد فقط من نشر صحيفة شبيغل الألمانية فحوى رسالة، أرسلها السفير الألماني في قطر إلى وزارة خارجية بلاده يطالب فيها حكومته بالإسراع في تصحيح مسار التعامل مع قطر بوصفها دولة لا يمكن لألمانيا الاستغناء عنها.

وأشار السفير الألماني في قطر كلاوديوس فيشباخ في رسالته إلى تدهور خطير بالعلاقات الألمانية-القطرية نتيجة نقاشات حول مونديال قطر 2022، مؤكداً انزعاج الدوحة من الاتهامات الألمانية المتكررة، وبخاصة تصرف وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المثير للجدل عندما ارتدت شعاراً يدعم المثلية خلال مباراة لمنتخب بلادها بدور المجموعات.

وقال الدبلوماسي الألماني إن قطر “لاعب سياسي جاد يفكر ملياً في القرارات الاستراتيجية (...) لا داعي للتحدث طويلاً عن حقيقة أننا لا نريد ولا نستطيع الاستغناء عن قطر حليفاً".

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن شركة قطر للطاقة (مملوكة للدولة) وقَّعت مع شركة "كونوكو فيليبس" اتفاقيات من شأنها أن ترسل من الدولة الخليجية مليونَي طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى ألمانيا لمدة 15 عاماً بداية من 2026.

ومع دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا في الحرب الروسية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، خفضت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة، ما أدى إلى أزمة طاقة تغذي التضخم.