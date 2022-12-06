سياسة
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"ميتا" تهدد بحذف الأخبار من فيسبوك إذا ناقش الكونغرس مشروع قانون للإعلام
بينما يدرس مشرعون بالكونغرس الأمريكي إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي، هددت شركة ميتا بإزالة الأخبار من منصة فيسبوك حال إقرار هذا القانون.
"ميتا" تهدد بحذف الأخبار من فيسبوك إذا ناقش الكونغرس مشروع قانون للإعلام
ميتا تهدد بإزالة الأخبار من فيسبوك حال إقرار قانون المنافسة والصحافة في الكونغرس الأمريكي / صورة: AA
6 ديسمبر 2022

هددت شركة ميتا مالكة فيسبوك الاثنين بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونغرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي وسيلةً لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وقال آندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا في تغريدة إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".

وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس".

وحثَّ تحالف وسائل الإعلام الإخبارية (مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف) الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريباً، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أمريكا".

أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثّت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه "سيعفي جهات النشر والبث من التزام قوانين مكافحة الاحتكار ولن يُلزِم دفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين".

وجاء في تقرير حكومي أن قانوناً أستراليّاً مشابهاً نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة.

وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقع عديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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