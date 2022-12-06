سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | اشتباكات في اليونان بعد إطلاق الشرطة النار على فتى من أقلية عرقية
اصطدم محتجون غاضبون مع الشرطة اليونانية في مدينة سالونيك بعد إصابة فتى من أقلية (الروما) العرقية يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص شرطي أطلق النار عليه لتوقيفه بعدما حاول الفرار.
شاهد | اشتباكات في اليونان بعد إطلاق الشرطة النار على فتى من أقلية عرقية
حطّم المحتجّون واجهات متاجر في وسط سالونيك، ثانية كبرى مدن اليونان / صورة: AFP
6 ديسمبر 2022

شهدت مدينة سالونيك في شمال اليونان مساء الاثنين صدامات بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجّون على إصابة فتى من أقلية (الروما) العرقية يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص شرطي أطلق النار عليه لتوقيفه بعدما حاول، في أثناء فراره على متن سيارة، دهس شرطيين درّاجين.

ونصب المحتجّون حواجز مرورية أضرموا فيها النيران ورموا زجاجات حارقة باتّجاه قوات مكافحة الشغب التي ردّت عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كما حطّم المحتجّون واجهات متاجر في وسط سالونيك، ثانية كبرى مدن اليونان.

وسبقت هذه الجولة الليلية من أعمال العنف جولة أولى نهارية دارت أمام المستشفى حيث خضع الشاب لعملية جراحية.

واندلعت المواجهات حين تجمّع امام المستشفى عشرات من أقلية (الروما) العرقية راحوا يرشقون بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردّت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونُقل الفتى إلى المستشفى بعد أن أطلق شرطي النار عليه قرابة الساعة الأولى من فجر الاثنين (23:00 ت غ) في ختام مطاردة ليلية.

وقالت الشرطة في بيان إنّها تلقّت اتصالاً من محطة وقود يشكو صاحب البلاغ فيه من أنّ الفتى هرب دون أن يدفع قيمة فاتورته البالغة 20 يورو.

وأضاف البيان أنّ عناصر الشرطة حاولوا توقيف سائق السيارة المبلّغ عنها، لكن "السائق أخذ يجري مناورات خطيرة" و"حاول صدم الشرطيين الدرّاجين" الذين كانوا يطاردونه.

ولفت البيان إلى أنّه "نظراً إلى هذا الخطر المباشر، استخدم الشرطيون سلاحاً نارياً (أطلقوا رصاصتين) في محاولة لشلّ حركة السيارة، ممّا أدّى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامه بجدار ونُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح خطرة".

لكنّ المحامي ثيوفيلوس أليكسوبولوس وكيل عائلة الفتى قال للصحفيين إنّ ما جرى هو اعتداء "بدم بارد من الشرطة. الطفل لم يفعل أيّ عمل يبرّر مثل هذا التصرّف من عناصر الشرطة".

وحسب الشرطة فإنّ العنصر الذي أطلق النار على الفتى وُقف وسيمثل أمام النيابة العامة صباح الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us