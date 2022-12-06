سياسة
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بينها جمجمة عربية.. دار مزادات تسحب بيع رفات بشرية تعود للاستعمار البلجيكي
أثار مزاد عُرض فيه بيع رفات بشرية من بينها جمجمة مزينة بالجواهر لزعيم عربي انتقادات لاذعة في بروكسل، وفقاً لصحيفة ذي تايمز. ويعتقد أن الجمجمة المزينة بجوهرة هي جمجمة زعيم عربي يُدعى موني موهارا، أُخذت جمجمته جائزةً من صانعي الصلب البلجيكيين.
بينها جمجمة عربية.. دار مزادات تسحب بيع رفات بشرية تعود للاستعمار البلجيكي
بينها جمجمة عربية.. دار مزادات تسحب بيع رفات بشرية تعود إلى الاستعمار البلجيكي. / صورة: The Times
6 ديسمبر 2022

أثار مزاد عُرض فيه بيع رفات بشرية من بينها جمجمة مزينة بالجواهر لزعيم عربي انتقادات لاذعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقاً لما جاء في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وسحبت دار مزاد في بروكسل الرفات المعروضة للبيع بعد أن أدرجت شركتا المزادات "Drouot" و"Vanderkindere" "القطعة 405 مع ثلاث جماجم" للمزايدة بين قطع أخرى تتكون من اللوحات والمجوهرات ومعاطف الفرو والأثاث والتحف الأخرى.

ووفقاً للصحيفة، يعتقد أن الجمجمة المزينة بجوهرة لزعيم عربي يُدعى موني موهارا، أُخذت جمجمته جائزةً من صانعي الصلب البلجيكيين بعد وفاته في 9 يناير/كانون الثاني 1893.

وعقب سحب القطعة من البيع، قال دار المزاد في بيان "لا ندعم بأي شكل من الأشكال المعاناة والإذلال اللذيْن تعرض لهما الناس خلال فترة الاستعمار (...) نحن نعتذر إلى أي شخص يشعر بالأذى بسبب هذا البيع".

وقُدّرت قيمة الجماجم ما بين 750 إلى 1000 يورو.

من جانبها، قدّمت مجموعة حملات "ذاكرة كولونيا ومحاربة التمييز" شكوى ضد المزاد.

وأفادت منسقة الحملة جينيفيف كانيندا، في حديث لها مع محطة RTBF الإذاعية بأن "الأمر يبدو كما لو أن الناس يُقتلون مرة ثانية (...) العنف الاستعماري يعيد نفسه باستمرار".

ويعود تاريخ الجماجم إلى القرن التاسع عشر، عندما قُتل ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص في أثناء فترة الاستعمار البلجيكي في إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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