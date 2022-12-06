أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، استقالة مديره الرياضي أوليفر بيرهوف من منصبه عقب الخروج الكارثي لبلاده من مونديال قطر 2022 في دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وسقطت ألمانيا المتوّجة بكأس العالم أربع مرات سقوطاً مدوّياً في مونديال قطر 2022 بعد خسارتها أمام اليابان 1-2 في مباراتها الافتتاحية.

وتوصل بيرهوف والاتحاد الألماني إلى اتفاق "لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر". وعمل بيرهوف، صاحب هدفَي الفوز لألمانيا في نهائي كأس أوروبا 1996، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004.

واتفق بيرهوف والاتحاد الألماني على "إنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر".

وكان لبيرهوف، أحد أشهر لاعبي ألمانيا السابقين، تأثيراً كبيراً في أثناء عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان ويواخيم لوف، قبل العمل مع المدرب الحالي هانزي فليك.

وأكّد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم برند نويندورف: إن بيرهوف "قدّم خدمات عظيمة (للمنتخب)".

ورغم أداء المنتخب الألماني المثير للجدل في نسخة المونديال الحالية، شارك بيرهوف في نجاحات المنتخب الألماني السابقة مثل الفوز بكأس العالم في البرازيل عندما فازت بلاده على منتخب السامبا 7-1 في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الاتحاد نويندورف والمدرب الفني فليك ورئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم هانز يواخيم فاتسكه اجتماعاً لبحث أسباب خسارة منتخب بلادهم في كأس العالم الجاري.