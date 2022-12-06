سياسة
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تعليقاً على دعوى الجزيرة.. لابيد: لن نسمح باستجواب جنود الجيش الإسرائيلي
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد أن تل أبيب لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش. وفي وقت سابق أعلنت شبكة الجزيرة القطرية في بيان، أن "ادّعاء السلطات الإسرائيلية أن شيرين أبو عاقلة قُتلت خطأً خلال تبادل لإطلاق النار لا أساس له".
تعليقاً على دعوى الجزيرة.. لابيد: لن نسمح باستجواب جنود الجيش الإسرائيلي
تعليقاً على دعوى الجزيرة.. لابيد يؤكّد عدم السماح باستجواب الجيش الإسرائيلي / صورة: Reuters / صورة: AP
6 ديسمبر 2022

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد الثلاثاء، أن تل أبيب لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش.

جاء ذلك في تغريدة، هي أول ردّ إسرائيلي رسمي على إعلان شبكة الجزيرة الإعلامية رفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال الجيش الإسرائيلي مراسلتها الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار الماضي.

وقال لابيد: "لن يحقّق أحد مع جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد بأخلاق القتال، وبالتأكيد ليس الجزيرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية في بيان، أن "ادعاء السلطات الإسرائيلية أن شيرين أبو عاقلة قُتلت خطأً خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".

وقُتلت أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022، وخلصت تحقيقات مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي نشر الجيش الإسرائيلي نتائج "تحقيق متعمّق" أجراه في الحادثة، كشف "احتمالاً كبيراً أن تكون أبو عاقلة أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من حُدّدوا على أنهم مسلحون فلسطينيون".

وفي التحقيق نفسه أكّد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يزال من غير الممكن تحديد من قتل أبو عاقلة قطعاً"، مشيراً إلى "فرضية أخرى أقلّ احتمالاً، هي أن أبو عاقلة أصيبت بنيران فلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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