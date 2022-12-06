قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تعليقاً على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة، إن "على اليونان التخلي عن انتهاك وضع الجزر منزوعة السلاح، إما أن تتراجع أثينا وتمتثل للمعاهدات وإما أن نتخذ اللازم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو، في العاصمة التركية أنقرة.

وردّاً على سؤال يتعلق بالمناورات العسكرية اليونانية في جزيرتَي رودوس وميديللي، أفاد جاوش أوغلو بأن أثينا تواصل الاستفزازات، مؤكداً استحالة أن تبقى أنقرة صامتة حيال ذلك.

ولفت إلى أن الجزر المذكورة وغيرها مُنحت لليونان بشكل مشروط من خلال معاهدتي لوزان 1923 وباريس للسلام 1974، ولا يحقّ لها تسليحها.

وأشار إلى أن تركيا بعدما أرسلت محاجَّاتها القانونية إلى الأمم المتحدة، كان مضمون إجابات اليونان سياسياً وديماغوجياً.

وأضاف: "إذا لم تتخلَّ اليونان عن هذا الانتهاك فستُناقَش سيادتها (الجزر). من ناحية أخرى فإن اليونان تتخذ خطوات سلبية وتسلّح هذه المناطق على الرغم من المعاهدات".

وشدّد جاوش أوغلو على وجوب تخلّي اليونان عن انتهاك وضع الجزر منزوعة السلاح، والتراجع، والامتثال للمعاهدات، وإلا فإن تركيا ستتّخذ اللازم.

وتابع: "لا يمكننا البقاء صامتين حيال ذلك، سنستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد القانوني، وعند المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة، وفي الميدان. سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة. ينبغي لليونان أن لا تنسى أن من يزرع ريحاً يحصد عاصفة. إذا كنتم (اليونان) لا تريدون السلام فسنتّخذ اللازم، ذات ليلة، على حين غرة".

يُذكر أن تركيا تقدمت في يوليو/تموز 2021 بشكوى إلى الأمم المتحدة ندّدت من خلالها بسياسات وممارسات الجانب اليوناني التي تنتهك وضع جزر بحر إيجة الشرقية.

وفي ما يتعلق باتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، قال جاوش أوغلو إن من المهم للغاية شحن الحبوب والأسمدة الروسية بلا مشكلات كي لا يُعرقَل استمرار العمل بالاتفاقية.

وأعرب عن أمله أن تنتهي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعَت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والموادّ الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، 120 يوماً اعتباراً من 19 من نفس الشهر.

كما تَطرَّق جاوش أوغلو إلى عضوية السويد وفنلندا في الناتو قائلاً: "تركيا تدعم توسُّع الناتو، وقد رأينا بعض الخطوات الإيجابية من الجانب السويدي كتغيير قانون مكافحة الإرهاب ورفع حظر تزويد تركيا بالأسلحة".

ولفت إلى أن على السويد أن تُقدِم على مزيد من الخطوات الإيجابية التي من شأنها إزالة المخاوف الأمنية لتركيا.

وأشار إلى أن عضوية السويد وفنلندا في الناتو تتوقف كليّاً على استيفائهما الشروط الواردة في المذكرة الثلاثية المبرمة على هامش قمة الناتو بمدريد في يونيو/حزيران الماضي.