ألغت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، اشتراط استخدام بطاقة "هيا" لدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إليها، مع إبقائها شرطاً لحضور مباريات مونديال كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة.

و"هيا" بطاقة ذكية وفرتها الدوحة مع استعدادها لانطلاق المونديال للسماح بحضور المباريات ودخول البلاد، خلافاً للإجراءات المعتادة السابقة قبل كأس العالم والتي تلزم الحصول على تأشيرة وحجز مسبقين.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الداخلية القطرية تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتباراً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، على أن تستأنف تأشيرات الزيارة اعتباراً من 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، باستثناء حاملي بطاقة "هيا" إذ يحق لهم الدخول خلال هذه الفترة.

وقالت الداخلية القطرية في بيان، الثلاثاء، إنه تقرر اليوم "السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة، دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المباريات".

وسيكون الدخول "عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقاً للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول".

وأوضحت أن "مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى دولة قطر جوا، سيتمكنون من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة هيا اعتباراً من اليوم".

أما القادمون عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات، فأشار البيان إلى أنه "سيجري تخصيص المواقف للزوار دون رسوم"، مؤكداً إمكانية الحضور بواسطة مركباتهم الخاصة اعتباراً من الخميس.

ويجب على القادمين براً بمركباتهم "التقديم على التصريح المسبق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بمدة لا تقل عن 12 ساعة، دون اشتراط دفع رسوم مسبقة للمركبات".

وأكدت وزارة الداخلية في البيان ذاته، أن "هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم وفعالياتها".

ونبهت الوزارة "المشجعين الراغبين في حضور المباريات، إلى ضرورة التسجيل عبر منصة هيا الإلكترونية".

وتستضيف دولة قطر مونديال كأس العالم الحدث الرياضي الأبرز في العالم منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبلغ عدد الحضور في مباريات دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96% من سعة الملاعب، وتجاوز رقم الجمهور الـ2.17 مليون في مونديال روسيا قبل 4 أعوام، وفق إعلام قطري.