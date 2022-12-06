سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نستطيع تحقيق انتصارات عندما نرى تهديداً وسيعلم أعداؤنا حدودهم
قال الرئيس التركي خلال فعالية لاتحاد نقابات أصحاب الأعمال بالعاصمة أنقرة، إن بلاده ستزيد من أصدقائها، بينما سيعلم أعداؤها حدودهم. كما أكد أن بلاده باتت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.
أردوغان: نستطيع تحقيق انتصارات عندما نرى تهديداً وسيعلم أعداؤنا حدودهم
قال أردوغان إن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتعاقبة أعطت الأولوية القصوى لمصالح تركيا وشعبها  / صورة: AA
6 ديسمبر 2022

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستزيد من أصدقائها، وأن أعداءها سيعلمون حدودهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال فعالية لاتحاد نقابات أصحاب الأعمال في تركيا، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن لدى تركيا "القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديداً لبقائنا".

أردوغان الذي أكد أن بلاده باتت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، أوضح أن مصير تركيا أصبح بيد شعبها لا الآخرين.

وقال إن تركيا وصلت إلى مرحلة تتخذ فيها قراراتها وتحدد أهدافها بنفسها.

وتابع: "مصيرنا لم يعد بيد الآخرين، بل بيد شعبنا وهو من يحدده".

واستطرد: "سنزيد من أصدقائنا وسيعلم أعداؤنا حدودهم، ولدينا القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديداً لبقائنا".

وأفاد أردوغان بأن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتعاقبة، أعطت الأولوية القصوى لمصالح تركيا وشعبها منذ وصولها إلى سدة الحكم (عام 2002)، وحرصت على تطوير سياسات تراعي جميع الفئات.

وأردف: "الكفاح الذي قدمناه ضد الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية لم يذهب سدى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us