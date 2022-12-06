فاز منتخب المغرب على المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن مباريات كأس العالم في قطر 2022، ليهزم منتخب إسبانيا بركلات الترجيح ويبلغ دور الثمانية من البطولة لأول مرة في تاريخه.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الثلاثاء، بين منتخبي المغرب وإسبانيا، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، واحتكامهما إلى ركلات الترجيح، فاز المغرب بـ3-1 بركلات الترجيح.

وصنع المنتخب المغربي الفرص الأخطر في الشوط الأول قليل الفرص، بما في ذلك ضربة رأس من المدافع نايف أكرد من مسافة قريبة مرت فوق العارضة بينما سدد ماركو أسينسيو لاعب إسبانيا في الشباك من الخارج مع استحواذ بلاده على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية. وكانت الفرص أقل في الشوط الثاني.

وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم. وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.

ويتأهل الفائز إلى دور الثمانية حيث يواجه البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتصدّر المغرب مجموعته بسبع نقاط متقدماً على كرواتيا وبلجيكا وكندا، فيما حلّت إسبانيا، بطلة 2010، ثانية وراء اليابان في مجموعة شهدت إقصاء ألمانيا بطلة العالم أربع مرات.

ويسعى المغرب إلى بلوغ ربع نهائي للمرة الأولى في تاريخه بعدما كانت أفضل نتائجه التأهل إلى ثمن نهائي مونديال المكسيك 1986. أما إسبانيا فقد أحرزت اللقب مرة وحيدة في تاريخها عام 2010 في جنوب إفريقيا.

وهذه ثاني مباراة تخضع للتمديد في النسخة الراهنة، بعد مباراة كرواتيا واليابان التي خسرتها الأخيرة الاثنين بركلات الترجيح.

حماس جماهيري قبل المباراة

وامتلأت المقاهي بالمغرب، مساء الثلاثاء، عن آخرها بالمتفرجين الذين يحبسون أنفاسهم ترقباً لتحقيق منتخبهم الوطني إنجازاً غير مسبوق لبلوغ ربع نهائي مونديال قطر في المباراة الحاسمة أمام إسبانيا.

وقبيل انطلاق المباراة، أصبح من الصعب إيجاد مكان شاغر في المقاهي والأماكن المخصصة لمشاهدة المباراة التاريخية، بخاصة في مدن الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة.

وفي مدينة فاس (شمال)، توقفت الحركة تماماً في شارع "الحسن الثاني" وسط المدينة، وخلا تماماً من المارة باستثناء بعض سيارات الأجرة.

كما شهدت شوارع المدينة ازدحاماً بسبب مسارعة المواطنين للوصول إلى منازلهم وأماكن مشاهدتهم للمباراة، قبل أن تتوقف الحركة تماماً منذ نحو ساعة من موعد المباراة الحاسمة.

وتكرر المشهد ذاته في بقية الشوارع الرئيسية للمدينة ومدن مغربية مختلفة، حيث توقفت حركة السير قبل غروب الشمس.

ويلعب المغرب أمام إسبانيا، بطلة العالم في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، بعد أن قدم أداء مميزاً في الدور الأول تمكن خلاله من تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط والتأهل إلى دور الـ16 عن جدارة واستحقاق.

ويقود المنتخب المغربي المدرب الوطني وليد الركراكي (47 عاماً) الذي لعب للمنتخب في الفترة بين 2001 و2009 وارتدى قميص المنتخب في 45 مباراة دولية.

ويضم المنتخب ترسانة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية (الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية والتركية).ويتقدم لاعبو المنتخب العميد غانم سايس لاعب بشكتاش التركي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وسفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي.