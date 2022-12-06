أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، 90 قذيفة مدفعية باتجاه منطقة بحرية عازلة بين الكوريتين، لليوم الثاني على التوالي، رداً على مناورات بالذخيرة الحية بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 90 قذيفة مدفعية من بلدتي كوسونغ وكومكانغ في إقليم كانغ وون باتجاه البحر الشرقي، حسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" المحلية.

وأوضحت الهيئة أن القذائف سقطت في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحدود الشمالي، ووصفت التطورات بأنها "انتهاك" للاتفاق العسكري للحد من التوترات الحدودية، المبرم بين الكوريتين عام 2018.

من جانبها، أكدت كوريا الشمالية في وقت لاحق، العملية قائلة إنها أطلقت 82 قذيفة من قاذفات صواريخ متعددة لمدة 8 ساعات ونصف، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA".

وأوضحت الوكالة أن جيش كوريا الشمالية أمر بإطلاق القذائف "رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن قرب الحدود بين الكوريتين".

والاثنين، أطلقت بيونغ يانغ نحو 130 قذيفة مدفعية باتجاه البحرين الشرقي والغربي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات و5 صواريخ باليستية قصيرة المدى في اليوم نفسه، رداً على التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.