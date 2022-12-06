سياسة
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يستضيف 200 مهاجر.. الشرطة الفرنسية تخلي مخيماً للمهاجرين في ستراسبورغ
أخلت الشرطة الفرنسية مخيماً للمهاجرين في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي البلاد، والذي يستضيف نحو 200 مهاجر معظمهم أوروبيون، وكان محل خلاف بين بلدية المدينة ومحافظة إقليم ألزاس.
يستضيف 200 مهاجر.. الشرطة الفرنسية تخلي مخيماً للمهاجرين في ستراسبورغ
الشرطة الفرنسية تخلي مخيماً للمهاجرين في ستراسبورغ  / صورة: AFP
6 ديسمبر 2022

أخلت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، مخيماً للمهاجرين في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي البلاد.

وذكر موقع "سود كويست" الإخباري المحلي، أن مخيم المهاجرين في ستراسبورغ، والذي يستضيف نحو 200 مهاجر معظمهم أوروبيون، كان "محل خلاف" بين بلدية المدينة ومحافظة إقليم ألزاس.

وأوضح أن الشرطة أخلت المخيم الذي جرى بناؤه في ميدان "مايو إيتوال" لاستضافة مهاجرين أغلبهم من ألبانيا ورومانيا ومقدونيا.

وعن سبب الخلاف، أشار إلى أن بلدية المدينة ترفض إخلاء الموقع بسبب افتقارها إلى حلول بديلة للسكن، بينما تقول المحافظة إن المخيم يقع على أرض خارج نطاق مسؤوليتها.

عمدة المدينة، جان بارسغيان، أكدت محدودية إمكانياتها لتوفير السكن للمهاجرين والمشردين.

وقالت إن البلدية "قررت مقاضاة الحكومة (في باريس) لعدم تأديتها واجبها".

وحثت بارسغيان ممثلي البلدية والجمعيات الخيرية على دعم مبادرة لتوفير أماكن بديلة للسكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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