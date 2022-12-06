شهد العالم العربي احتفاء واسعاً، مساء الثلاثاء، فور إزاحة منتخب المغرب لنظيره الإسباني من مونديال قطر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على نظيره الأسباني بركلات الجزاء الترجيحية (3-1) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وعقب الفوز، غرد نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد، رئيس الوزراء حاكم دبي، قائلاً: "المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".

وهنأ قارئ القرآن الشهير، مشاري راشد العفاسي، المغرب عبر حسابه بتويتر، قائلاً: "ألف ألف مبروك للمغرب العظيم".

وعبر الفنان المصري أحمد السعدني، عن فرحته بفوز "أسود الأطلس"، قائلاً عبر حسابه بتويتر: "ألف مبروك لأسود المغرب فرحة كبيرة و نصر غالٍ رفعتم رأسنا".

كما عبرت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عن فرحتها بفوز المغرب على إسبانيا، مغردة: "المغرب ما في كلام، ما في كلام يوصف شعورنا كلنا كل الحب والتقدير والفخر مبروك".​​​​​​​

احتفالات ببلوغ ربع النهائي

خرج الآلاف من المغاربة إلى الشوارع، مساء الثلاثاء، للاحتفال ببلوغ منتخب بلادهم.

ووفق وكالة الأناضول، سادت فرحة كبيرة الشوارع والمنازل والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب "أسود الأطلس" بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقبل المباراة وخلالها خلت الشوارع من المارة، حيث كانت الأعين شاخصة تجاه المباراة.

ومتجاوباً مع مجريات المباراة، تفاعل الجمهور المغربي مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف، ثم ارتفعت أصوات أبواق السيارات والهتافات بمجرد انتهاء ركلات الترجيح.

ويعتبر المغرب أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي بمونديال كأس العالم في تاريخ البطولة.

ويلتقي منتخب المغرب في الدور المقبل، يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول، مع المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا.

وللمرة السادسة يشارك المغرب في المونديال، ويقوده المدرب المغربي وليد الركراكي، برفقة نجوم منهم غانم سايس لاعب بشيكطاس التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.