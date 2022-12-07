سياسة
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أبرزها التعاون العسكري.. مباحثات أمريكية-جزائرية حول عدة قضايا
التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش مسؤولين أمريكيين، بالعاصمة الجزائر للتباحث حول التعاون العسكري بين البلدَين وتبادل الرؤى بشأن قضايا المنطقة.
أبرزها التعاون العسكري.. مباحثات أمريكية-جزائرية حول عدة قضايا
مباحثات أمريكية-جزائرية حول التعاون العسكري وقضايا المنطقة / Others
7 ديسمبر 2022

بحث مسؤولان أمريكيون مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، التعاون العسكري وقضايا المنطقة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بصفحتها على فيسبوك الثلاثاء بأن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك والمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة للشؤون الخارجية يائيل لومبرت.

وعقب اللقاء قال ماكغورك إن اللقاء مع تبون كان "مثمراً وبنّاءً جداً".

وأضاف: "نطمح أكثر إلى العمل معاً لأن الشراكة بين بلدَينا قوية جداً.. تحدثنا عن الأوضاع في أوروبا وشمال إفريقيا ونعمل قدماً من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة إذ لاحظنا تطورات كبيرة".

من جانب آخر، ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن قائد أركان الجيش استقبل الثلاثاء المسؤولين الأمريكيين.

وتطرق الطرفان خلال لقاء حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش ووزارة الدفاع وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي، إلى حالة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه أكثر، وفق البيان.

كما بحث الجانبان السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري السفيرة الأمريكية لدى بلاده إليزابيث مور أوبين.

وكان اللقاء بمثابة سابقة، فقائد الجيش نادراً ما يستقبل سفيراً لدولة أخرى، فيما قالت وزارة الدفاع إن اللقاء كان "فرصة للجانبَين لتباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين البلدَين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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