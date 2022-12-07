سياسة
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"انتصار لبايدن".. الديمقراطيون يفوزون بمقعد جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي
عزز الديمقراطيون تمثيلهم بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد انتصار مرشحهم رافائيل وارنوك على خصمه الجمهوري المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب، هيرشل ووكر في انتخابات ولاية جورجيا.
"انتصار لبايدن".. الديمقراطيون يفوزون بمقعد جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي
الديمقراطيون ينتصرون على الجمهوريين ويفوزون بمقعد إضافي في الكونغرس الأمريكي / صورة: Getty Images
7 ديسمبر 2022

فاز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الثلاثاء بعدما تمكّن السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقاً لتقديرات شبكات تلفزة أمريكية.

وانتصر السيناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب.

وكان المرشّحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنّ لم يتمكن أي منهما من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما.

وتسدل هذه الانتخابات الستار على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ويعزّز هذا الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، ممّا سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.

كذلك فإنّ هذا الفوز سيحدّ بشكل كبير من تأثير سيناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط عديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن.

لكنّ هذا الفوز لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس حيث تمكّن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ التي خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا مع ذلك يأملون بتحقيق فوز أكبر بكثير من ذلك الذي حققوه في النهاية.

وولاية جورجيا المحسوبة تاريخياً للجمهوريين، فاجأت الولايات المتحدة بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية 2020 قبل أن تنتخب ديمقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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