ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات F-16 من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023.

وانتهت لجنة المؤتمر، التي تضم أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين من غرفتي الكونغرس الأمريكي، من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA، الذي يتضمن ميزانية الدفاع البالغة 857 مليار دولار.

وفي النسخة النهائية من مشروع القانون، الذي قدّمه 18 ممثلاً، بما في ذلك ممثل نيو هامشاير الديمقراطي كريس باباس، المعروف بقربه من لوبيات اليونان وإدارة جنوب قبرص، وممثل فلوريدا الجمهوري غوس بيليراكيس، وممثل نيويورك الجمهوري نيكول ماليوتاكيس، لم تكن بنود تربط مبيعات F-16 بشروط تقييدية.

وتأتي إزالة البنود ذات الصلة بعدما لم تُضمّن بنود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون NDAA.

وكانت البنود التقييدية التي قُبلت في مجلس النواب سابقاً تنص على عدم بيع تركيا أي مقاتلات جديدة من طراز F-16، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يذكر أن جهود الدبلوماسيين الأتراك ووزارة الخارجية في واشنطن كانت مؤثرة في هذه الخطوة التي اتخذها الكونغرس.

ومع إزالة المواد ذات الصلة في لجنة المؤتمر، سُحبت ورقة الكونغرس الأمريكية الرابحة لفرض بعض القيود على شراء تركيا مقاتلات F-16 على أساس أن القانون صادر عن الكونغرس الأمريكي.

من ناحية أخرى، أعلن أعضاء الكونغرس، وخاصة مينينديز، المعروفين بمناهضتهم لتركيا وعلى مقربة من لوبيات اليونان وإدارة جنوب قبرص ، أنهم سيمنعون بيع تركيا طائرات F-16 في كل فرصة.

وتطلب تركيا 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 Block 70 من الولايات المتحدة ومجموعات تحديث لـ80 طائرة في مخزونها.