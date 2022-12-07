سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تزيل شروطاً تقييدية لبيع تركيا مقاتلات F-16
أزالت واشنطن شروطاً تقييدية مرتبطة ببيع تركيا مقاتلات F-16، وذلك ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع البالغة 857 مليار دولار، تاركاً الأمر للرئيس في مسألة استثناء بيعها.
واشنطن تزيل شروطاً تقييدية لبيع تركيا مقاتلات F-16
واشنطن تزيل شروطاً تقييدية لبيع طائرات F-16 إلى تركيا/ صورة: وزارة الدفاع التركية
7 ديسمبر 2022

ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات F-16 من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023.

وانتهت لجنة المؤتمر، التي تضم أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين من غرفتي الكونغرس الأمريكي، من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA، الذي يتضمن ميزانية الدفاع البالغة 857 مليار دولار.

وفي النسخة النهائية من مشروع القانون، الذي قدّمه 18 ممثلاً، بما في ذلك ممثل نيو هامشاير الديمقراطي كريس باباس، المعروف بقربه من لوبيات اليونان وإدارة جنوب قبرص، وممثل فلوريدا الجمهوري غوس بيليراكيس، وممثل نيويورك الجمهوري نيكول ماليوتاكيس، لم تكن بنود تربط مبيعات F-16 بشروط تقييدية.

وتأتي إزالة البنود ذات الصلة بعدما لم تُضمّن بنود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون NDAA.

وكانت البنود التقييدية التي قُبلت في مجلس النواب سابقاً تنص على عدم بيع تركيا أي مقاتلات جديدة من طراز F-16، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يذكر أن جهود الدبلوماسيين الأتراك ووزارة الخارجية في واشنطن كانت مؤثرة في هذه الخطوة التي اتخذها الكونغرس.

ومع إزالة المواد ذات الصلة في لجنة المؤتمر، سُحبت ورقة الكونغرس الأمريكية الرابحة لفرض بعض القيود على شراء تركيا مقاتلات F-16 على أساس أن القانون صادر عن الكونغرس الأمريكي.

من ناحية أخرى، أعلن أعضاء الكونغرس، وخاصة مينينديز، المعروفين بمناهضتهم لتركيا وعلى مقربة من لوبيات اليونان وإدارة جنوب قبرص ، أنهم سيمنعون بيع تركيا طائرات F-16 في كل فرصة.

وتطلب تركيا 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 Block 70 من الولايات المتحدة ومجموعات تحديث لـ80 طائرة في مخزونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us