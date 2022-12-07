سياسة
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بعد رفض دعم كييف به.. بولندا تقبل من ألمانيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
بعد أن رفضته في البداية مقابل اقتراح دعم كييف، قبلت بولندا عرضاً ألمانيّاً بنشر بطاريات صواريخ "باتريوت" على أراضيها.
بعد رفض دعم كييف به.. بولندا تقبل من ألمانيا منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
بولندا تقبل عرضاً ألمانيّاً لنشر صواريخ “باتريوت” على أراضيها / صورة: AA
7 ديسمبر 2022

أعلنت وارسو قبولها العرض الذي طرحته برلين قبل أسبوعين بنصب بطاريات منظومة الدفاع الجوي باتريوت في بولندا، وذلك بعد أن كانت الحكومة البولندية قد رفضت هذا العرض واقترحت على نظيرتها الألمانية إرسال هذه المنظومة الدفاعية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك في تغريدة على تويتر الثلاثاء إنّه تحدث الثلاثاء مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت و"قبلتُ بخيبة أمل قرارها رفض دعم أوكرانيا".

وأضاف: "كان من شأن نصب صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا أن يعزّز أمن البولنديين والأوكرانيين في آن معاً. من هنا فإنّنا نتّخذ قرارات عملية بشأن مكان نصب البطاريات في بولندا وربطها بمنظومة القيادة لدينا".

وأوضح بلاشتشاك أن بلاده وألمانيا "تمضيان في الترتيبات المتعلقة بوضع منصة الإطلاق في بولندا وربطها بنظام القيادة لديهم".

وكانت ألمانيا عرضت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني على بولندا تزويدها بصواريخ باتريوت لنصب هذه البطاريات الأمريكية الصنع في مناطقها الشرقية الحدودية مع أوكرانيا.

وأتى العرض الألماني بعد مقتل شخصين في قرية بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية جراء صاروخ قالت وارسو وحلف شمال الأطلسي إنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أطلقته للتصدّي لقصف جوي روسي.

وفي بادئ الأمر تلقّى وزير الدفاع البولندي العرض الألماني بإيجاب قبل أن يبدّل رأيه ويقترح على برلين تزويد أوكرانيا بهذه المنظومة الدفاعية.

وردّت ألمانيا على مقترح الوزير البولندي بالقول إنّ هذه المسألة يجب أن تُبحث في إطار حلف شمال الأطلسي، لكنّ الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قال إنّ القرار يعود إلى برلين.

وأرسلت دول الحلف حتى الآن أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدتها على التصدّي للهجوم العسكري الروسي، ومن بين هذه الأسلحة منظومات دفاع جوّي حديثة.

وتجنّبت الولايات المتّحدة ودول أخرى في الحلف حتى الآن تزويد أوكرانيا بطاريات "باتريوت" التي تعتبر أداة أساسية للدفاعات الجوية للحلف في جناحه الشرقي.

وسبق لواشنطن أن نشرت صواريخ "باتريوت" في بولندا، فيما نشرتها برلين في سلوفاكيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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