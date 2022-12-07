شكل الخروج من نهائيات كأس العالم "قطر 2022" على يد المغرب صدمة كبيرة للشارع الكروي الإسباني والصحف المحلية التي خرجت بعناوين عريضة منتقدة "لاروخا" ببعضها ومشيدة بإنجاز "أسود الأطلس" ببعضها الآخر.

وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0) بعد نهاية المباراة التي جمعتهما في استاد "المدينة التعليمية" بالتعادل السلبي، ليبلغ دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

وعنونت "ماركا" بالخط العريض: "فشل إسبانيا.. المغرب يرسلنا إلى الوطن"، ثم تلت ذلك بعدة تصريحات لعناصر من المنتخب الإسباني تحدثوا فيها عن وقع الخسارة والخروج المؤلم من المونديال.

لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني، قال للصحيفة الإسبانية: "لقد هنأت اللاعبين على كيفية تنافسهم، ونحن آسفون جداً لعدم إسعاد الجمهور".

وأشاد إنريكي بالحارس المغربي ياسين بونو، بقوله: "حصوله على جائزة رجل المُباراة تعني أنه يملك كثيراً من الجودة، هو يستحق الجائزة لأني أعلم أنه إنسان رائع".

وختم: "عشنا ليلة صعبة، وعلينا أن نعود وننهض من جديد، ولدينا عناصر شابة، المستقبل أمامهم من أجل إعادة هيبة الكرة الإسبانية".

ونشرت صحيفة "ماركا" أيضاً حديثاً أجرته مع لاعب الوسط الإسباني، ماركوس لورينتي عقب المباراة، قال فيه: "قدمنا مباراة رائعة دون أن نتمكن من تسجيل أي هدف، كل شيء ممكن أن يحدث في ركلات الترجيح، لقد كان موقفاً معقداً".

ولنفس الصحيفة، صرح رودري هيرنانديز: "منتخب المغرب كان واضحاً للغاية بشأن رغبته في الوصول إلى ركلات الترجيح.. ليس لدي ما أقوله، سنعود إلى ديارنا".

وأضاف لاعب الوسط الإسباني: "قدم اللاعبون كل شيء، استحقينا التأهل إلى ربع النهائي.. ظل منتخب المغرب يدافع، توقعنا ذلك، إنهم يفعلون الأمر نفسه في كل مباراة تقريباً".

بدورها كتبت "موندو ديبورتيفو": "إسبانيا تودع بركلات الترجيح والمغرب تصنع التاريخ"، وأشارت إلى إخفاق "الماتادور" في تجاوز دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي في نهائيات كأس العالم.

وأبرزت الصحيفة تصريحات لمهاجم المنتخب الإسباني، فيران توريس، قال فيها: "لقد تأذينا من الهزيمة، وأعتقد أننا لا نستحقها".

وأضاف: "لم نتمكن من تحقيق هدفنا، لكنني فخور بالفريق من أصغر لاعب إلى المدرب".

من جانبه، صرح قائد "لاروخا"، سيرجيو بوسكيتس لقناة "فيفا": "كانت مباراة صعبة، حاولنا الاختراق ولكن واجهنا دفاعاً صلباً، إنهم يلعبون بحماس وقوة، ولم نستطع تجاوزهم".

وأضاف: "نعم إنها خسارة قاسية، ولكننا لم نستحق الخروج، سيطرنا على أغلب فترات المباراة، ولكن في النهاية النتيجة مؤلمة".

وفي سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدافع السابق للمنتخب الإسباني سيرجيو راموس يظهر فيها بحركة شامتة وخلفه النتيجة النهائية لمباراة بلاده مع المغرب