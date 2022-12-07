سياسة
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الأولى من نوعها.. وزير الحج والعمرة السعودي يزور تركيا الأسبوع المقبل
يزور وزير الحج والعمرة السعودي الأحد القادم تركيا في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام. ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي مسؤولين في الحكومة التركية للتباحث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الأولى من نوعها.. وزير الحج والعمرة السعودي يزور تركيا الأسبوع المقبل
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى منى لبداية مناسك الحج / صورة: Reuters
7 ديسمبر 2022

يبدأ وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، زيارة رسمية إلى تركيا، خلال الفترة بين 11-13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة السعودية.

وذكر البيان أن "وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يبدأ ضمن وفد حكومي، زيارة رسمية لجمهورية تركيا، الأسبوع المقبل خلال الفترة من 11-13 ديسمبر الجاري".

وأضاف أن الربيعة سيجتمع بعدد من المسؤولين في الحكومة التركية، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتُعدُّ زيارة الوزير السعودي الأولى من نوعها بصفته وزيراً للحج والعمرة، وتأتي الزيارة امتداداً للعلاقات التاريخية بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية تركيا والمستمرة منذ عقود.

كما تأتي لمواصلة الجهود المبذولة والمساعي المشتركة بين الجانبين لزيادة فرص التعاون، في ظل الدعم غير المحدود من قيادة البلدَين، لتحقيق الرؤى والمصالح المشتركة.

وأوضح البيان، أن الزيارة ستشهد عقد عدة اجتماعات مع مجموعة من المسؤولين الأتراك، لاستعراض الخدمات والتسهيلات المقدمة مؤخراً من المملكة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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