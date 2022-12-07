قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب إبراهيم الأربعاء إن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر تمهيداً لبدء الفترة الانتقالية المقرر أن تستمر عامين.

وذكر إبراهيم في مقابلة أجراها إبراهيم مع الأناضول أنه "خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن ثم سيُعلن رئيس الوزراء وتُشكل الحكومة، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية".

وفي وقت سابق الاثنين، وقّع العسكريون وأطراف مدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) بالقصر الرئاسي في الخرطوم، اتفاقاً إطارياً ينصّ على "سلطة مدنية كاملة" خلال فترة انتقالية تستمر عامين برعاية دولية لحلّ الأزمة في البلاد.

ويتكون الاتفاق الذي حصلت عليه الأناضول من 5 بنود رئيسية هي: "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي".

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، عقب انتهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.