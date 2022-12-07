أعلن إيدن هازارد قائد بلجيكا الأربعاء، اعتزاله اللعب دولياً، بعد أيام من خروج فريقه من دور المجموعات لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وشارك المهاجم في مباريات بلجيكا الثلاث في دور المجموعات لكنه لم يهز الشباك في الفوز على كندا والخسارة أمام المغرب والتعادل دون أهداف مع كرواتيا، لتنهي بلاده المجموعة في المركز الثالث.

وخاض هازارد مباراته الدولية الأولى عام 2008 وسجل 33 هدفاً في 126 مباراة، وساعد بلجيكا على بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2018 حين خسرت من فرنسا التي فازت باللقب، قبل أن يسجّل في انتصار بلاده على إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكتب هازارد على إنستغرام: "قررت إنهاء مسيرتي‭‭ ‬‬الدولية وتسليم القيادة لزميل آخر".

وأضاف موجِّهاً حديثه للجماهير البلجيكية: "طويت صفحة في مسيرتي اليوم.. أشكركم جميعاً على الحب والدعم الذي لا مثيل لهما. أشكركم على لحظات الفرحة التي تقاسمناها منذ 2008.. سأفتقدكم".

واستقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الخميس الماضي، عقب المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب المصنف الثاني عالمياً في نهائيات قطر.